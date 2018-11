Greifswald

Beim deutsch-polnischen Kulturfestival „Polenmarkt“ ist Halbzeit. Nach zahlreichen Lesungen, Theaterstücken und Konzerten in der vergangenen Woche wurde am Sonnabend die erste Ausstellung des Festivals eröffnet. Im Koeppenhaus gibt es Comiczeichnungen der Künstlerin Magdalena Kaszuba zu sehen, die ihrem Buch „Das leere Gefäß“ mit dem polnischen Katholizismus abrechnet.

Der Betrachter muss in der Ausstellung zunächst auf die in der Buchform beigefügten Informationen verzichten, die autobiografische Geschichte der kleinen Magdalena erzählt sich aber hervorragend über die Bilder.

Geschichte der Loslösung vom Glauben

Man ahnt das Vertrauen, dass die Protagonistin der Kirche zunächst entgegenbringt. Bei der Beichte eskaliert die Situation, dem Priester sind die gebeichteten Sünden nicht genug, so dass Magdalena beginnt, Verfehlungen zu erfinden. Die Comicbilder kippen ins Surreale, Elemente aus Kinderbildern erhöhen den bedrückenden Charakter noch. Über diese Sünde der Lüge verzweifelt die Protagonistin schließlich und sagt sich von der Kirche los. Harte Kost, die manch einem der Besucher weh tun wird, zumal die Perspektive bisweilen doch sehr einseitig ist.

Im Koeppenhaus hat am Wochenende die Ausstellung "Das leere Gefäß" mit Arbeiten von Magdalena Kaszuba eröffnet. Jan Kastner und Rosalie Dryjanski zählten mit Hund "Crowley" zu den ersten Besuchern. Quelle: Anne Ziebarth

„In Polen ist der Katholizismus aber auch ein ganz anderer als hier“, beschreibt der Politikwissenschaftler Jan Kastner (28), der sich die Ausstellung gemeinsam mit seiner polnischstämmigen Freundin Rosalie Dryjanski (26) angesehen hat. „Der Katholizismus gehört dort zur Identität und beeinflußt die Menschen viel stärker in ihrem Alltag.“ Seine Freundin Rosalie, die in Deutschland aufgewachsen ist, aber häufig in Polen bei ihren Großeltern zu Gast ist, seufzt. „Bei meiner Großmutter läuft den ganzen Tag der kirchliche Sender Radio Maryja“, berichtet sie. „Der Glaube ist überall präsent, die Wohnung sieht aus wie eine Kirche.“

Glauben beeinflusst Alltag in Polen

Das alleine sei ja nicht so schlimm, die öffentliche Anprangerung von Abtreibungsbefürwortern, würde sie aber sehr stören. „Die Frau wird herabgewürdigt. Eigene Entscheidungen zu treffen ist nicht vorgesehen“, sagt Dryjansky. Wenn man sich, wie sie, entschlossen habe, aus der Kirche auszutreten, käme das in Polen einer Katastrophe gleich. „Ich denke, dann ist man vielen Menschen peinlich“, so Dryjanski. Polen sei aber trotzdem ein wundervolles Land, betont ihr Freund Jan Kastner. „Ich denke die starke Identifikation ist auch historisch geprägt. Es gab lange keine festen Grenzen Polens, vieles war ungewiss. Die Kirche blieb“, so der Politikwissenschaftler, der derzeit in Kiel seinen Master macht. „Zudem bot sie in Zeiten des übergestülpten Sozialismus den einzigen Raum für Widerstand gegen das System.“

Die beiden wollen sich in der kommenden Woche weitere Veranstaltungen des Polenmarkts ansehen. „Wenn möglich eine pro Tag“, erzählt Jan Kastner. „Das haben wir in den vergangenen Jahren auch so gemacht.“ Bis zum 26.11. stehen noch rund 15 Veranstaltungen auf dem Programm, darunter eine Kurzfilmnacht am Montag in der Brasserie Herrmann (20.15 Uhr) oder ein Polnischer Abend im Quartiersbüro Makarenkostraße (Donnerstag, 17.30 Uhr) sowie ein Konzert des Marek Napiorkowsky Trios im St. Spiritus. (Mittwoch, 20 Uhr).

