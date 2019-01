Demmin

Bei einem Autounfall auf einer Kreuzung in Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sind zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, wollte eine 30-jährige Frau am Sonnabendabend mit ihrem Wagen abbiegen und übersah dabei ein entgegenkommendes Fahrzeug. Der Zusammenprall war so heftig, dass der Wagen des 25-Jährigen gegen eine Ampel geschleudert wurde. Dabei knickte der Ampelmast um. In beiden Autos wurde ein Mitfahrer leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Gesamtschaden von rund 8 000 Euro. Ein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Zur Beseitigung der auslaufenden Betriebsstoffe war die Feuerwehr Demmin im Einsatz. Die zwei leichtverletzten Mitinsassen wurden nach der ambulanten Behandlung aus dem Krankenhaus Demmin entlassen.

dpa/RND