Greifswald/Anklam

Nicht allzu oft kommt es vor, dass in der Greifswalder Universitätsfrauenklinik innerhalb von einer Woche weniger als 20 Geburten betreut werden. In den zurückliegenden Tagen war dies allerdings der Fall? Über die Gründe zu spekulieren wäre müßig. Deshalb widmen wir uns an dieser Stelle lieber den Namen und Daten der neuen Erdenbürger.

Los geht es mit einem Insulaner: Der Zempiner Junge Theo Schmiedger kam am 28. Januar um 14.39 Uhr zur Welt, brachte 4190 Gramm (g) auf die Waage und maß 51 Zentimeter (cm). Am 29. Januar um 0.56 Uhr war es für Luisa Charlott Landtfadt soweit. Die Wolgasterin startete mit 50 cm und 3160 g ins Leben. Gegen 14.30 Uhr wurden Zwillinge der Familie Kwiecien begrüßt: Emilia Luise (2280 g, 48 cm) und Laura Maria (3180 g, 48 cm) werden in Peenemünde ihre erste Adresse haben. Am 30. Januar wird künftig der Greifswalder Gerhard Maximilian Kessler seinen Geburtstag feiern. Seine ersten Werte: 52 cm, 4625 g. Am Tag darauf um 4.32 Uhr sorgte der Demminer Marces Wegner (50 cm, 3725 g) für Stimmung im Kreißsaal. Um 16.18 Uhr war es dann für Lotta Mailin Börner (50 cm, 3100 g) aus der Gemeinde Süderholz soweit. Dort wird auch Maximilian Schade zu Hause sein, der eine gute Stunde später mit 46 cm und 3000 g geboren wurde.

Am 1. Februar war Hannes Eickfeldt der Erste. Nach seiner Geburt um 14.17 Uhr wog er 3940 g bei einer Größe von 52 cm. Zwei Zentimeter kleiner und rund ein Pfund leichter war Tara Kristina Kehl, die um 19.43 Uhr das Licht der Welt erblickte. Eine Dreiviertelstunde später wollte es Gustav Fussek (52 cm, 3615 g) wissen. Alle drei Babys sind Neu-Greifswalder. So auch Edda Döring, die am 2. Februar um Punkt 16 Uhr mit 46 cm und 2860 g zur Welt kam. Seit dem Abend jenes Tages zählt auch Gützkow einen Einwohner mehr. Er heißt Johann Degener. Und am 3. Februar um 2.01 Uhr war die Zeit reif für den Greifswalder Luca Rudnick, bei dem genau 53,5 cm und 3950 g gemessen wurden. Die weiteren Kinder sollen namentlich nicht erwähnt werden.

Im Ameos Klinikum Anklam kamen in den zurückliegenden Tagen elf Kinder zur Welt. Aus dem nördlichen Teil des Landkreises sind sieben von ihnen. Den Anfang machte Cataleya Grumbach am 28. Januar um 8.43 Uhr. Die Garzerin maß 51 cm und wog 3180 g. Ihr folgte etwa anderthalb Stunden später Luisa Evelyn Lieckfeldt (2300 g, 46 cm) aus Ahlbeck. Ein Seebad weiter – in Heringsdorf – wird Maria Theodora Schreieder zu Hause sein, die am 30. Januar um 1.55 Uhr mit 4290 g und 54 cm geboren wurde. Um 21.20 Uhr war es für die Wolgasterin Gina-Leni Leistikow (3720 g, 52 cm) soweit. Am 1. Februar machte der um 1.20 Uhr geborene Lassaner Hugo Küster (4460 g, 53 cm) seine Eltern glücklich. Um 8.40 Uhr folgte der Wolgaster Krystian Achiles Kwiatkowski mit 3400 g und 50 cm. Und rund zehn Stunden später wollte es auch Till Zech wissen. Für das Gützkower Kind notierten die Hebammen 4300 g und 54 cm. Allen Familien herzlichen Glückwunsch.

OZ