Greifswald

Die letzten Tage eines prächtigen Baumes sind gezählt: Die etwa 150 Jahre alte Schwarzpappel am Ende der Hans-Fallada-Straße, die zu den zehn Naturdenkmalen der Stadt gehört, wird in Kürze bis auf einen rudimentären Rumpf gestutzt. Ein neues Gutachten habe gezeigt, dass die Pappel nicht mehr zu retten sei, sagte Stadtsprecherin Andrea Reimann. Der Baum soll auf sechs Meter eingekürzt werden. Lediglich der hohle Torso bleibe stehen – als Rückzugsort für Vögel und Insekten. Schon lange bereitete der Baum der Stadt Sorgen. Die Pappel drohte mehrfach auseinanderzubrechen, sagte Reimann. In der Krone befänden sich mittlerweile 16 Sicherungen, die allesamt zerschlissen seien. Dem Baum will der städtische Baumpflegetrupp voraussichtlich am 21. Februar zu Leibe rücken.

Doch nicht nur dort surren in den kommenden zwei Wochen die Kettensägen. Laut Bundesnaturschutzgesetz sind der Rückschnitt von Kronen und Fällungen nur bis Ende Februar erlaubt, weil im März die Brutzeit für viele Vogelarten beginnt. Insgesamt 36 Bäume fallen in diesen Tagen, um Baufreiheit für die Kita „ Samuil Marschak“, den Ersatz-Neubau der IGS „ Erwin Fischer“ und für das Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie zu schaffen. Die Arbeiten plant der Bauhof dabei in zwei Schritten: Bis Ende Februar würden die Kronen heruntergenommen, Stämme und Wurzeln dann später mit schwerem Gerät entfernt. Für das Baufeld an der Kita „Zwergenland“ ließ die Stadt bereits im November 29 Bäume umlegen, darunter Sandbirken, Weiden, Kastanien und Pappeln.

Für einen Großteil der gefällten Bäume sind Ersatzpflanzungen geplant, allerdings nicht für alle. So sind auf dem Gelände der Kita „Zwergenland“ laut Stadt drei, an der Kita „ Samuil Marschak“ zehn Neuanpflanzungen vorgesehen. Dort wurden vor wenigen Tagen 14 geschützte und fünf nicht genehmigungspflichtige Bäume gefällt. „Darüber hinaus gehende Kompensationsforderungen werden über eine Ausgleichszahlung beglichen“, erläuterte Reimann. Für sämtliche Bäume seien im Vorfeld artenschutzrechtliche Untersuchungen durchgeführt worden.

Zudem sollen auch an 14 Straßenbäumen die Kettensägen angesetzt werden. Sie müssen aus Gründen der Verkehrssicherheit gefällt werden, stünden an viel genutzten Straßen wie der Pappelallee, am Neuen Friedhof und in der Wolgaster Straße. „Diese Bäume sind nicht mehr stand- und bruchsicher und stellen eine Gefahr für Fußgänger und Autofahrer dar“, sagte Reimann. Auf dem Wall stehen fünf Bäume, deren Verkehrssicherheit laut Stadtverwaltung von einem Baumsachverständigen als zumindest zweifelhaft eingeschätzt wurde. „Diese Bäume weisen Pilzbefall auf, haben zu viel Totholz oder Fäulnis im Stamm und scheinen nicht mehr stand- und bruchsicher zu sein.“ Das Gutachten werde derzeit vom Tiefbau- und Grünflächenamt zusammen mit der Unteren Denkmalschutzbehörde und der Unteren Naturschutzbehörde ausgewertet. Sollten beide Behörden zustimmen, würden die Bäume ebenfalls bis Ende Februar gefällt. Die Behörden legen dann auch Nachpflanzungen fest.

Der Grünen-Politiker und Bauausschuss-Mitglied Ullrich Bittner zeigte sich befremdet von den unmittelbar bevorstehenden Fällarbeiten an Straßenbäumen sowie den geplanten Lichtungsaktionen auf dem Wall. Im Gegensatz zu den Fällungen an den Kitas und der Schule seien diese Arbeiten nicht im Bauausschuss behandelt worden, wetterte Bittner. „Gutachten werden doch nicht von heute auf morgen erstellt.“ Er will das Thema in der nächsten Ausschusssitzung aufgreifen. Dann sind womöglich schon Tatsachen geschaffen.

Zuständig für die Genehmigungen an den Kitas, der Fischer-Schule und dem Plasmatechnologie-Zentrum ist der Landkreis. Dass in besonderen Fällen weniger Bäume nachgepflanzt als gefällt werden, sei rechtens, sagte Kreissprecher Achim Froitzheim und verwies auf den Baumschutzkompensationserlass. Bei den 17 Pappeln an der Kita „Zwergenland“ wurde laut Kreis auf Ersatzpflanzungen verzichtet, weil es sich um Bäume handelt, die weder nach dem Naturschutzausführungsgesetz MV noch nach der Baumschutzsatzung der Stadt geschützt sind.

Auch wenn rechtlich sauber, sind den Grünen die lückenhaften Ersatzpflanzungen ein Dorn im Auge. „Ausgleichszahlungen gehen gar nicht, denn damit wird die Fällung von der Neupflanzung entkoppelt“, so Bittner. Er will sich dafür einsetzen, dass Bürger über das Internet-Portal „Klarschiff“ auch fehlende Bäume melden und Vorschläge für Neupflanzungen machen können. Zudem sollte vorausschauender gepflanzt werden, denn auch am Nexö-Platz stehe eine alte Schwarzpappel, die als Naturdenkmal geführt wird. „Warum kann dort nicht bereits jetzt ein Ersatzbaum gepflanzt werden?“

Überrascht zeigte sich Bittner auch von den Fällarbeiten am geplanten Plasmatechnologie-Zentrum. Dort sollen laut Stadt in Kürze elf Bäume fallen, weil vor den eigentlichen Bauarbeiten noch Leitungen verlegt werden müssen. „Sollten die Rodungen jetzt nicht erfolgen, würde sich der Baubeginn für das neue Zentrum bis in den Herbst hinein verzögern“, so Stadtsprecherin Reimann.

Martina Rathke