Zinnowitz/Heringsdorf

„Für die Bernsteintherme haben nur 224 Besucher Bewertungen abgegeben, das lässt sich doch für ein Ranking nicht verwenden“, sagt Tim Dornbusch, Geschäftsführer des Hotels „Baltic“ in Zinnowitz, zu dem auch die Bernsteintherme gehört. Er nimmt damit Bezug auf das deutschlandweite Thermen- und Saunen-Ranking von Testberichte.de. Danach landet die Bernsteintherme Zinnowitz mit einer Bewertung von 2,9 Sternen auf dem allerletzten Platz, sowohl im Bundesland als auch deutschlandweit. Nach seinen Worten gründet sich die Festlegung der Platzierung der einzelnen Thermen „auf einer sehr dünnen Datenlage.“

In MV wurden insgesamt elf Wellnessoasen mit 5534 Kundenmeinungen ausgewertet. Am besten schnitt das Wonnemar Wismar ab (mit 4,1 von 5 Sternen). Letzter wurde Zinnowitz, Vorletzter das „Ahoi“ in Sellin. Auch nicht überragend ist die Platzierung der Ostseetherme Ahlbeck – Elftletzter bundesweit. Das Wonnemar Wismar schnitt mit 4,1 von fünf Sternen von allen Thermen in MV noch am besten ab. Hauptkritikpunkte der Besucher sind kaltes Wasser, sehr hohe Preise, mangelnde Sauberkeit, zu viel Unruhe und Lautstärke durch viele Besucher, zu enge Umkleiden und nicht zuletzt ein schlechtes Gastronomieangebot.

Hohe Preise in der Nutzung

Geschäftsführer Dornbusch bestätigt, dass die Eintrittspreise in die Bernsteintherme hoch sind. Die Tageskarte für das Meerwasserbad kostet 15,80 Euro (Kinder 9,80 Euro), fürs Thermalbad sind 17,80 Euro (12,80 Kinder) zu zahlen und für eine Tageskarte Meerwasserbad/Thermalbald/Strandsauna werden 29,60 Euro fällig (Kinder 18,40). Doch er hält dagegen: „Die Therme ist ein Hotelpool. Und wenn Nicht-Hotelgäste diesen nutzen möchten, hat das seinen Preis. Sie wird schließlich ohne jeden öffentlichen Zuschuss betrieben.“ Hallenbäder und Thermen hätten dauerhaft Fixkosten, die beglichen werden müssten. „Das Wasser muss warm sein, egal, ob jemand darin schwimmt oder nicht. Das kostet eine Menge Geld“, so sein Argument. Im übrigen verweist er darauf, dass er als Betreiber der Therme ja schon den Schwimmunterricht von Schulen sponsere. „Normalerweise müssten wir von jedem Kind 5 Euro mehr nehmen“, so Dornbusch. Auch den Vorwurf fehlender Gastronomie weist er von sich: Natürlich gebe es Gastronomie in der Bernsteintherme. Ein Restaurant sei geöffnet, ein zweites werde gerade umgebaut.

Bernsteintherme erwirtschaftet Überschuss

Das Hotel „Baltic“ zähle nach seinen Worten pro Jahr 183 000 Gästeübernachtungen. 90 Prozent dieser Gäste nutzen die Möglichkeit einer Bewertung bei Holiday Check oder Booking.com. „Und überall erhalten wir sehr viel Lob für unsere Angebote. Denn das Gros der Gäste aus unserem Hotel und auch gegenüber aus dem ’Casa Familia’ nutzt das Angebot des Thermenbesuches.“ Wenn diese Gäste alle auf Testberichte.de ihre Stimme abgegeben hätten, wäre die Bernsteintherme weit vorn gelandet. „Vielleicht klappt das nächstes Jahr, dann werden wir Erster“, fügt Tim Dornbusch nicht ganz ernst gemeint hinzu. Für ihn jedenfalls ist die Bernsteintherme ein sehr erfolgreiches Bad, was sich auch darin äußere, dass Überschüsse erwirtschaftet werden. Im Jahr 2017 habe dieser Überschuss bei etwa 400 000 Euro gelegen.

Schwachstellen der Ostseetherme bekannt

Thomas Heilmann, Kurdirektor in Heringsdorf, steht dem Thermenranking offen gegenüber. „Wir wissen um die Schwachstellen der Ostseetherme und investieren deshalb“, sagt er. Der Eigenbetrieb Kaiserbäder will in diesem Jahr für rund 80 000 Euro eine neue Rauch- und Wärmeabzugsanlage einbauen. Für 107 000 Euro ist die Sanierung des Solebeckens vorgesehen. „Außerdem haben wir eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, ob es sinnvoll ist, die Eisbahn künftig an die Ostseetherme anzubinden. Sollte das nicht möglich sein, sanieren wir die Therme im anderen Rahmen weiter“, sagt Heilmann.

Gemeinde Heringsdorf investiert

Er sieht die Ostseetherme auch als Daseinsvorsorge für kleine Pensionen und vielen Ferienwohnungen. „Die brauchen dieses Angebot für ihre Gäste“, erklärt der Kurdirektor. Auch deshalb nehme er das Ergebnis des Rankings als Anregung, „auch wenn nicht zig Tausende abgestimmt haben.“ Unabhängig von jeder Bewertung sei aber das Wohlfühlen der Gäste der Maßstab. „Und deshalb investieren wir“, so Heilmann.

Cornelia Meerkatz