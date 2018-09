Greifswald

Über eine besondere Auszeichnung kann sich das Greifswalder Humboldt-Gymnasiuum freuen. Die Klasse 9a der Schule wurde gestern von der Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg zur „Besten Neunten“ der Gymnasien in der Region gekürt.

20 Klassen aus den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte und sechs aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald nahmen an dem Wettbewerb teil, darunter auch das Runge-Gymnasium Wolgast und die Europäische Geamtschule Insel Usedom. In der Kategorie „Regionale Schule“ gewann die 9b der Regionalen Schule Burg Stargard, in der Kategorie „Beste Neunte“ mit der höchsten Leistungssteigerung hat die Klasse 9a der Regionalen Schule Waren/West die Nase vorn.

Am Humboldt-Gymnasium ist man sehr stolz auf die Auszeichnung für die Klasse, die aus 17 hochbegabten Schülern besteht. „Die Klasse 9a ist nicht nur sehr lernorientiert, die Schüler legen auch viel Wert darauf, sich zu helfen und haben eine hohe Sozialkompetenz“, sagt die Lehrerin Ute Albrecht, die gemeinsam mit ihrem Kollegen Jürgen Zocher die Klasse leitet. „Beim sogenannten Tischunterricht, bei dem die Schüler in Gruppen gemeinsam Inhalte erarbeiten und anwenden, konnte man das gut beobachten“, erklärt Albrecht.

In die Bewertung für die „Beste Neunte“ gingen dabei zu 75 Prozent die Notendurchschnitte aller Unterrichtsfächer und zu 25 Prozent die Durchschnittsbewertung des Arbeits- und Sozialverhaltens der Schüler ein. Die Gewinnerklassen erhalten ein Preisgeld von jeweils 1000 Euro.

