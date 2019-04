Greifswald

Eine betrunkene Fahrradfahrerin ist in Greifswald mit dem Rad ihres gleichermaßen alkoholisierten Lebensgefährten am Freitagabend gegen 18.30 Uhr zusammengestoßen und hat sich schwer verletzt. Die 26-Jährige fuhr nach Polizeiangaben am Freitagabend hinter ihrem 38-jährigen Partner und übersah, wie er nach rechts abbog. Beide stießen daraufhin zusammen und stürzten. Die Frau verletzte sich so schwer am Kopf, dass sie stationär im Krankenhaus aufgenommen werden musste. Der Unfall geschah auf dem Radweg der Schönwalder Landstraße zwischen der Anklamer Str. und der Abfahrt Runde Wiese. Beide hatten Atemalkoholwerte von knapp 2,6 Promille.

RND/dpa