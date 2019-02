Loissin

Die Sturmflut Anfang Januar hat nicht nur in Lubmin an der Küste genagt. Der knapp 900 Einwohner zählende Ort Loissin, nur wenige Kilometer westlich von Lubmin, bilanzierte jetzt seine Küstenabbrüche. Bürgermeister Detlef Sadewasser (Wählergemeinschaft FFW Loissin) kommt auf eine Summe von schätzungsweise rund 500 000 Euro, die notwendig wären, um die Schäden zu beseitigen und den Küstenschutz wieder herzustellen. Auf rund zwei Kilometer Länge hat das Hochwasser vom 2. Januar etwa einen Meter der Steilküste genommen. Herabgestürzte Bäume und angespültes Standgut liegen noch immer am Ufer. „Am größten sind die Schäden in Höhe der Bungalowsiedlung und am Fischerhaus“, sagt der 58-jährige Gemeindechef. Den Weg vor der Bungalowsiedlung hat die Gemeinde mit einem Schild und Flatterband gesperrt. Tiefe Risse ziehen sich über den Weg, die ersten Häuser stehen nur vier bis fünf Meter von der Abbruchkante entfernt.

„Nach 2017 haben wir nun schon die zweite große Sturmflut erlebt“, beklagt Sadewasser die Situation. Von den Küstenschutzmaßnahmen, die über einen seinerzeit vom Land aufgelegten Hilfsfonds mitfinanziert wurden, sei nichts mehr übrig geblieben. Mit einem Wasserstand von etwa 1,60 Meter über Normal drückte das Wasser während des Sturmtiefs „Zeetje“ Anfang Januar an die Steilküste. Sadewasser will sich nun in einem Dringlichkeitsschreiben an das Schweriner Umweltministerium wenden. Langfristige Maßnahmen seien notwendig. Steinwälle, die seit mehreren Jahrzehnten die Küste als Wellenbrecher schützten, seien mittlerweile in den Meeresgrund eingespült worden. Sie müssten erhöht werden, damit die Küste wieder dauerhaft vor Hochwasser geschützt wird, argumentiert er. Am Fischerhaus, das die Gemeinde als Gewerbeobjekt verkaufen will, haben die Küstenabbrüche vom Januar die Terrasse erreicht. Nur zehn Meter ist die Abbruchkante vom Haus entfernt, in dessen Sanierung im Jahr 1998 auch rund 750 000 Euro Fördermittel flossen. Rund 155 000 Euro, so hat laut Sadewasser eine Begehung einer Fachfirma und Vertretern des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft um Umwelt ergeben, würde das Aufschütten eines etwa 2,5 Meter hohen und zum Wasser hin auslaufenden Steinwalls kosten. Der Gemeindechef sieht das Land in der Verantwortung. Von dort heißt es, dass es in Loissin keine Landesküstenschutzanlagen gibt.

Auch in der Nachbargemeinde Lubmin fühlt man sich allein gelassen. „Wir haben, auch durch die Sturmfluten aus den Vorjahren, bereits an mehreren Stellen den landeinwärts liegenden Sicherheitsteil der Küstenschutzdüne erreicht“, berichtet Bürgermeister Axel Vogt ( CDU). „Wir bräuchten jetzt dringend Sand, um Düne und Strand wiederherzustellen, auf den warten wir aber immer noch.“ Vom Land sei man mit dem Hinweis auf die mögliche Inbetriebnahme der Sandlagerstätte Koserow vor Usedom vertröstet worden. „Nun scheint die Lagerstätte in Betrieb zu sein, von einer Aufschüttung wissen wir aber nicht“, sagte Vogt. Das Land erwägt für Lubmin zunächst den Bau eines Geotextilwalls. Die Bauarbeiten könnte im Herbst beginnen, heißt es aus dem für Küstenschutzanlagen zuständigen Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt.

Das Umweltministerium wies die Vermutung Vogts zurück, dass vor Usedom bereits Sand abgebaut wird. „Die Sandlagerstätte Koserow ist aktuell noch nicht nutzbar“, sagte Ministeriumssprecherin Eva Klaußner-Ziebarth auf Anfrage der Ostsee-Zeitung. Zwar gebe es für eine Teilfläche eine bergrechtliche Genehmigung zum Sandabbau. Bei einer Untersuchung im Herbst seien dann aber mehrere Granaten geortet werden. „Diese müssen nun noch entsorgt werden, erst danach kann der Munitionsbergungsdienst die Fläche zur Sandgewinnung freigeben.“

Die Landesregierung hat nach dieser Sturmflut bisher kein Hilfsprogramm zu Schadensbeseitigung aufgelegt. Für Kommunen gebe es aber unabhängig von einem derartigen Hilfsprogramm immer die Möglichkeit, sich um Sonderbedarfszuweisungen beim Innenministerium zu bemühen, sagte Klaußner-Ziebarth. Dieses Programm greife dann, wenn finanziell schlecht gestellte Gemeinden mit der Beseitigung von unvorhersehbaren Schäden überfordert seien.

Martina Rathke und Anne Ziebarth