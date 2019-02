Greifswald

Zu einem Wohnungsbrand ist es am Mittwochvormittag in der Anklamer Straße in Greifswald gekommen. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer nach ersten Informationen in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses aus. Acht Personen mussten evakuiert werden. Niemand wurde verletzt. Die Wohnung, in welcher das Feuer ausbrach, brannte völlig aus und ist nun unbewohnbar.

Durch das Löschwasser wurden auch die darunterliegenden Wohnungen und der im Haus befindliche Netto Marken-Discount in Mitleidenschaft gezogen. In dem Supermarkt fiel der Strom aus, weshalb er vorübergehend geschlossen werden musste. Während des Einsatzes war die Anklamer Straße im Bereich der Hausnummer 10 halbseitig gesperrt, weshalb es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen kam.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, wird derzeit durch den Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Anklam ermittelt. In diesem Zusammenhang wurde noch am Mittwochnachmittag ein Brandursachenermittler eingesetzt. Es wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 100 000 Euro.

Pauline Rabe