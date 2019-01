Wolgast

Die Polizei ist auf der Suche nach einem Feuerteufel in Wolgast. Seit Februar 2018 gehen laut Sprecher Axel Falkenberg 26 Brände auf das Konto des Täters. Zunächst fing in der Robert-Koch-Straße eine Papiertonne Feuer. Sachschaden: 700 Euro. In der Folge gingen immer wieder Mülltonnen und -container in Flammen auf. Tatorte waren erneut die Robert-Koch-Straße, die Makarenkostraße und die Heberleinstraße. „Zudem musste die Feuerwehr im August 2018 zum Brand der ehemaligen Obsthalle und zu zwei Kellerbränden in der Makarenkostraße ausrücken“, so Polizeisprecher Axel Falkenberg.

Doch damit nicht genug. In der Baustraße brannte ein Pkw und in der Gartensparte „Am Paschenberg“ fingen wiederholt Hecken und Zäune Feuer. Auch in der Silvesternacht ging dort eine Laube in Flammen auf. Am 13. Januar folgte der bis dato letzte Brand, als gegen 2.15 Uhr erneut in der Gartensparte durch den Brand einer Gartenlaube ein Sachschaden von über 5000 Euro entstand.

Waren es womöglich mehr als 26 Brände ?

Die Ermittler der Kriminalpolizei in Wolgast erhoffen sich zum Brand der Gartenlaube weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Zudem schließen sie nicht aus, dass längst nicht alle kleineren Brände, die schnell gelöscht werden konnten, überhaupt angezeigt wurden. Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolgast zu melden. Telefon: 03836 / 2520.

Kai Lachmann