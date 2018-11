Greifswald

Kinder kennen keine Scheu. Entfacht sich auf einer Theaterbühne die zauberhafte Welt grenzenloser Phantasie, möchten sie am liebsten mit dabei sein. Mutig klettern sie mit ihren kurzen Beinen hinauf – und schon sind sie mitten im Geschehen. Was also liegt näher, als diese kreative Energie zu fördern?

„Wir haben das oft genug erlebt. Kinder wollen nicht nur zuschauen, sondern selbst aktiv werden“, sagt Josefine Schönbrodt, die gemeinsam mit Jan Maria Meissner und ihrem 2016 gegründeten Theater Phoebus durch die Lande zieht. Ihre Inszenierungen, mit denen sie in Mecklenburg-Vorpommern, aber auch Sachsen und Brandenburg unterwegs sind, vereinen Puppen- und Schauspiel sowie Livemusik. Mit ihrem neuen Format, der Märchen-Mitmach-Show „Phanta Sia“, soll nun ein ganz neuer Aspekt hinzukommen: „In unserem interaktiven Theaterstück können die Kinder ganz einfach in eine Rolle schlüpfen, eine Puppe spielen oder Musik erklingen lassen“, sagt Schönbrodt. Die beiden Greifswalder Theatermacher wissen aus langjähriger Erfahrung, wie viel Selbstbewusstsein durch das Spiel auf der Bühne erwachsen kann. Dabei gehe es gar nicht darum, irgendetwas darzustellen, seine Talente zu präsentieren oder gar mit anderen zu wetteifern. „Vielmehr kann jeder ganz er selbst sein. Denn jeder ist besonders“, so Schönbrodt. „Wer das kraftvolle Feld der Aufmerksamkeit genießt, entwickelt ungeheure Energie“, fügt Schauspieler und Musiker Jan Maria Meissner hinzu. Und was ist besser für so ein Kinder-Mitmach-Theater geeignet als ein Märchen?

Premiere feiert das neue Format am Wochenende mit „Schneewittchen“ – am Sonnabend in der Kulturkirche in Stralsund, am Sonntag im Falladahaus Greifswald. In der Reihe folgen bis ins nächste Frühjahr hinein der „Froschkönig“, „Aladdin und die Wunderlampe“ sowie „Rotkäppchen“. „Wir haben für jede Inszenierung ein starkes Gerüst entwickelt, werden je nach Situation und mit viel Improvisation die Kinder ins Stück einbinden“, erklärt Meissner. Möchte ein Knirps unbedingt, dass Schneewittchen einem Piraten über den Weg läuft – dann bitteschön. „Aber am Ende bekommt sie ganz sicher ihren Prinzen“, verspricht Meissner mit einem Augenzwinkern. Auch die Malfreude der Kinder möchten die beiden Schauspieler gern in ihr Konzept einbeziehen. Mit technischer Unterstützung könnten die kleinen Besucher praktisch während des Theaterstücks ein eigenes Bühnenbild, etwa einen Märchenwald, entwerfen, der Stück für Stück auf der Leinwand Gestalt annimmt. Doch dazu seien Ausstattungsgegenstände, wie Kamera und Beamer, erforderlich. Auch Sitzkissen, Musikinstrumente, Mikrofone, Kostüme, Requisiten und anderes mehr stehen auf der Einkaufsliste der beiden Akteure, um das Format zu einer runden Sache zu entwickeln. Einzig ihre Finanzen seien als Kleinstunternehmen begrenzt. „Wir möchten deshalb gern Förderer gewinnen, vielleicht auch Firmen, die Lust haben, sich an der Märchen-Mitmach-Show zu beteiligen“, sagt Schönbrodt. Jede noch so kleine Unterstützung helfe. Leuchtende Kinderaugen seien ihnen gewiss: „Unsere Vorstellungen sind meistens ausverkauft. Pro Jahr zählen wir um die 10000 Zuschauer“, erzählt die Puppenspielerin.

Das Konzept des Duos geht ganz offenbar auf: Schönbrodt und Meissner bringen nicht nur altbekannte und beliebte Stücke auf die Bühne, darunter „Die kleine Meerjungfrau“, „Hase und Igel“ oder „Der kleine Muck“. Vielmehr schreiben sie dafür eigene Fassungen, bauen und gestalten selbst Figuren und Requisiten, vertonen Gedichte, musizieren und arrangieren... Das komme übrigens nicht nur bei den Kleinen an. „Nicht selten werden eins, zwei Kinder von fünf, sechs Erwachsenen begleitet“, erzählt Jan Maria Meissner. Deshalb bieten sie nicht nur für Kindertagesstätten und Schulen Theaterprojekte an, sondern auch Workshops für die Großen.

Petra Hase