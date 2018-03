Bürgerbegehren gegen Häuser am Museumshafen

Greifswald. Geht es nach der Planung der Stadt, wird auf der Fläche neben der „Subnitz“ auf der Nordseite des Ryck gebaut. Dagegen protestieren Bürger. Sie wollen 4000 Unterschriften sammeln, um anschließend mit einem Bürgerentscheid eine Bebauung unmöglich zu machen. Die Zeit drängt.

Bereits am 12. April will die Greifswalder Bürgerschaft entscheiden, welchem Investor sie den Zuschlag gibt. Im Mai wäre parallel zur Landratswahl ein Bürgerentscheid möglich. Das eröffnet gute Chancen, die nötige Beteiligung von 25 Prozent der Wahlberechtigten zu erreichen. In MV sind bisher alle Bürgerentscheide an dieser Hürde gescheitert.

Zum Gesundheitszentrum soll eine öffentliche Toilette, ein Café und eine Touristikinfo gehören. Außerdem verspricht der Investor Arbeitsplätze in der Gesundheitswirtschaft.

Oberdörfer Eckhard