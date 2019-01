Ducherow

Die Mitglieder der CDU Vorpommern-Greifswald haben auf ihrer Mitgliederversammlung am Sonnabend in Ducherow ihre Kandidatenlisten zur Kommunalwahl am 26. Mai beschlossen. „Wir sind für die diesjährigen Kommunalwahlen breit aufgestellt und gehen gut gerüstet in den Wahlkampf“, sagte der Vorsitzende des CDU-Kreisverbandes Franz-Robert Liskow. „Wir wollen gemeinsam mit unserem neuen Landrat Michael Sack den Kreis zukünftig gestalten.“

Zahlreiche Kommunalpolitiker und Bürgermeister werden Liskow zufolge für die CDU antreten. Unter den Kandidaten seien unter anderem Sandra Nachtweih (Bürgermeisterin von Pasewalk), Arno Karp (Bürgermeister von Jarmen und Kreistagspräsident), Heike Hammermeister-Friese (Bürgermeisterin von Strasburg), Fred Gransow (Bürgermeister von Lassan), Dietmar Jesse (Bürgermeister von Eggesin) und Axel Vogt (Bürgermeister von Lubmin). „Wir haben eine gute Mischung aus erfahrenen Politikern und jungen, engagierten Leuten. Außerdem bieten wir auch parteilosen Kandidaten die Chance, auf unseren Listen zu kandidieren“, so Liskow. Die CDU mache den Bürgern „ein verlässliches politisches Angebot“ und werde die Fahne für den ländlichen Raum hoch halten.

OZ