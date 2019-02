Greifswald

In zwei Bretterverschlägen seiner Wohnung hat ein 28-Jähriger Greifswalder offenbar professionell Cannabis-Pflanzen gezüchtet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, waren Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Anklam jetzt bei einer Durchsuchung der Wohnung auf die Mini-Indoor-Plantage in der Nähe der Hans-Beimler-Straße gestoßen.

Zum Zeitpunkt der Durchsuchung war laut Polizei nur einer der beiden mit Türen, Lüftern und Lampen ausgestatteten Verschläge bepflanzt. Darin befanden sich neun bereits gestutzte Cannabis-Pflanzen. Darüber hinaus fanden die Beamten etwa 1,5 kg Marihuanablätter und einige Ecstasy-Tabletten. Die Drogen wurden beschlagnahmt und werden jetzt vernichtet.

Durchsucht hatten die Beamten die Wohnung wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln. Die Ermittlungen dauern an.

Thomas Pult