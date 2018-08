Greifswald

Die Neuenkirchener Gemeindevertretung ist für das Aufgehen in einer Großgemeinde Landhagen. Aber eine Gruppe um Dirk Wellner, Ralf Peters und Prof. Klaus Fesser hat die nötigen Stimmen für einen Bürgerentscheid über dieses Votum gesammelt.„Unsere Gemeinde steht nicht am Abgrund“, begründet Dirk Wellner. „Wir können Alternativen wie Kooperationen beim Bauhof, Kitas und anderem oder kleinere Lösungen wie eine Fusion mit Mesekenhagen prüfen, was bisher nicht erfolgt ist. Darum wollen wir den Zug Richtung Fusion zunächst stoppen.“ Am Ende so einer Prüfung könnte die Großgemeinde als beste Lösung stehen oder eben nicht.

Die Positionen der Initiatoren des Bürgerentscheids kann man im Amtsblatt auf der Internetseite des Amtes und auf einem Flyer ebenso lesen wie die der Befürworter. Die in Neuenkirchen regierende Wählergemeinschaft hat ein Faltblatt herausgebracht. Dort wird mehrfach gegen eine Eingemeindung nach Greifswald argumentiert. „Wir wollen aber keine Eingemeindung, sondern nur gemeinsam mit allen Bürgern den besten Weg suchen, Varianten wirklich vergleichen“, so Fesser. Er kritisiert, dass ein „Feindbild Greifswald“ aufgebaut werde. Dabei gehe es eben nicht um eine Eingemeindung in die Kreisstadt. Gegen die ist die Wählergemeinschaft.

„Die eigene Planungshoheit ist ein hohes Gut“, sagt Bürgermeister Frank Weichbrodt. „Wir haben jetzt die Chance, selbstbestimmt die Gemeinde zu vergrößern und Vorteile zu nutzen.“ Eine Fusion nur mit Mesekenhagen genüge seines Erachtens nicht. Auch ein hauptamtlicher Bürgermeister ist für Weichbrodt wichtiges Argument, es gebe Einsparungen. Das sei gar nicht nachgewiesen und der Entwurf des Fusionsvertrages viel zu unkonkret und wenig verbindlich, monieren Fesser und Wellner. Wackerow zeige vorbildlich, wie man an die Gemeindezukunft herangehe.Dort habe erstens eine Arbeitsgruppe aus Mitgliedern der Gemeindevertretung und der die Großgemeinde befürwortenden „Wackerower Runde“Varianten, und zwar Großgemeinde und Stadtteil, verglichen. Am Ende kam ein kleines Plus für Greifswald heraus. Zweitens hätten nicht die Bürger, sondern die Gemeindevertretung selbst einen Bürgerentscheid über ihre Entscheidung beschlossen. Das ist die Eingemeindung nach Greifswald.

Die Frage Großgemeinde Landhagen steht nicht parallel auf den Stimmzetteln. Sie könnte allenfalls nach einer Entscheidung der Bürger gegen Greifswald auf die Tagesordnung der noch bis Mai 2019 amtierenden Gemeindevertretung kommen. Um noch Fusionsprämien (600000 Euro im Fall Greifswald, 400000 Euro bei Landhagen) und Entschuldungshilfen (bis zwei Millionen Euro) zu bekommen, muss ein Hochzeitsvertrag bis März 2019 vorliegen. In Wackerow wird wohl mit noch mehr Emotionen als in Neuenkirchen um die Gemeindezukunft gerungen.

Bürger Wackerows haben sich sogar an die Kommunalaufsicht gewandt, weil sie der Gemeindevertretung in einem von dieser verfassten Faltblatt Desinformation vorwerfen. Die Kommunalaufsicht bestätigte das nicht. Die Argumente sind auch in Wackerow ausgetauscht, beide Seiten werfen sich vor, es mit der Wahrheit nicht ganz genau zu nehmen. Allerdings hat Wackerow so hohe Schulden von knapp drei Millionen Euro, dass allein bleiben schwer vorstellbar ist.

