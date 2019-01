Greifswald

Vom einstigen preußischen Musterdorf Eldena ist durch den Abriss historischer Gebäude in den vergangenen 70 Jahren kaum noch etwas übrig. Im letzten Jahr wurde wieder ein historisches Gebäude der 1835 gegründeten Königlichen Land- und Staatswirtschaftlichen Akademie abgerissen. Dieser Abriss ist wirklich schlimm. „Die gelben Steine waren noch sehr gut erhalten“, sagt der Greifswalder Kunsthistoriker Michael Lissok. „Ich mache seit mehreren Jahren Führungen mit Thoralf Weiß vom Botanischen Garten durch Eldena. Aber wir können immer weniger zeigen.“ Wenigstens die allerletzten Reste sollen den Denkmalschutzstatus bekommen, meint der Kunsthistoriker.

Eldena strahlte dank dieser einzigartigen Bildungsanstalt im 19. Jahrhundert weit über Vorpommern aus. 1876 kam das Ende der Akademie. August Becker pachtete das Universitätsgut 1877 und machte daraus einen Vorzeigebetrieb. Er war Pionier des Zuckerrübenanbaus in unserem Raum. Brauerei und Brennerei gehörten zum Gut, das bis zu 600 Menschen beschäftigte.

Da standen die beiden Häuser in der Hainstraße noch Quelle: Eckhard Oberdörfer

Das nun verschwundene Haus wurde in den 1860er Jahren für Angestellte und Studenten der Akademie errichtet. Auch von Nachbarn kommt Kritik. „Man hätte es wie das Nachbarhaus mit vier Wohnparteien erneuern können“, meint Anwohnerin Monika Weikusat. Das Nachbarhaus ist nun das letzte erhaltene Wohngebäude für Angestellte und Studenten. Es ist allerdings kein eingetragenes Denkmal. Schon 2010 hatten Michael Lissok und der Bauhistoriker André Lutze vergeblich die Eintragung der beiden Häuser mit den Adressen Hainstraße 22/24 und 26 die Eintragung in die Denkmalliste gefordert.

„Zwei Katen an der Hainstraße, gleich hinter der Einmündung der Wolgaster Landstraße stehen noch“, schildert Lissok. „Wahrscheinlich hat Ferdinand Jühlke einen als Wohnung genutzt“, sagt Michael Lissok. Der berühmte Gartengestalter wirkte 24 Jahre als akademischer Gärtner und Gartenbaulehrer an der Akademie. In einem der Gärten steht ein Birnbaum, der laut Thoralf Weiß wahrscheinlich noch aus Akademiezeiten, stammt, das heißt Mitte des 19. Jahrhunderts gepflanzt wurde.

Ein „Tiroler Haus" erinnert noch an der Wolgaster Landstraße an die große historische Zeit Eldenas Quelle: Eckhard Oberdörfer

Als einziges Bauwerk der Akademie steht, wenn auch vereinfacht, das Kollegiengebäude von 1834 bis 1836 (Hainstraße 5, heute Forstamt). In gewisser Weise kann man noch die sogenannte Klosterscheune hinzurechnen. Dem ursprünglich aus dem 13. Jahrhundert stammenden Gebäude gab der von Experten hochgelobte Universitätsbaumeister Carl August Peter Menzel nach einem Brand 1840 bis 1842 die heutige Gestalt. Er lehrte an der Akademie. Das als Stall genutzte Gebäude war dank Verwendung innovativer Bauformen Vorzeigeobjekt der Akademie. Menzels Bauleiter Kühn hat das Haus der heutigen Marquardtschen Bäckerei und die Wolgaster Straße 14 entworfen, die noch das ursprüngliche Erscheinungsbild im „Tiroler Stil“ zeigt. Erhalten ist auch dank privaten Engagements die „Alte Schmiede“, deren Gebäude die Akademie zunächst als Brennerei und dann als Schmiede nutzte.

Das letzte Lehrgebäude der Landwirtschaftsakademie ist heute Forstamt Quelle: Eckhard Oberdörfer

Die Liste der Verluste historischer Substanz seit der kampflosen Übergabe ist lang. Dabei war 1945 das Ensemble von Akademie- und Universitätsgutsgebäuden noch fast vollständig erhalten. Das 1732/33 errichtete Gebäude des Eldenaer Amtshauptmanns wurde mit als erstes wie andere für die Gewinnung von Baumaterial abgerissen. Und so geht es seither weiter. Ein besonders prominentes Beispiel ist der Abriss der Grete-Walter-Schule 2005 beseitigt. Auch die historischen Tierställe wurden beseitigt. Laut André Lutze war es die schlimmste Katastrophe für das alte Eldena nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Es war ursprünglich das Physikalisch-Anatomische Institut. Architekt des Gebäudes war Gustav Müller, der auch die meisten Gebäude am früheren Medizinercampus in der Loefflerstraße konzipierte. Im gleichen Jahr wurde ein Logierhaus der Akademie, Wolgaster Straße 19 abgerissen. Auch die Brennerei und die Brauerei stehen inzwischen nicht mehr. Das gleiche Schicksal ereilte der frühere Gasthof „Zur Garbe“, in dem Tagungen stattfanden und Gäste der Akademie wohnten. In diesem Bereich befindet sich heute das neue Zentrum Eldenas mit seinen Verkaufseinrichtungen.

Als Einkaufszentrum ohne jede Erinnerung an die Glanzzeiten präsentiert sich heute das Zentrum von Eldena Quelle: Eckhard Oberdörfer

Eckhard Oberdörfer