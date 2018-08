Greifswald

OZ: Hast du deine Studienwahl schon mal bereut?

Sebastian: Nee (lacht).

Macht es dir so viel Spaß?

Spaß muss nicht die oberste Direktive sein. Auswendig lernen macht nicht unbedingt Spaß. Aber wenn man die Prüfung schafft, ist das ein gutes Gefühl.

Wie motivierst du dich?

Das Wichtigste ist nicht Motivation, sondern Disziplin. Dass man sich an das hält, was man sich vornimmt.

Was heißt das konkret?

Das ist unterschiedlich von Prüfung zu Prüfung. Wenn die Prüfung ansteht, muss man den Stoff können.

Wofür lernst du aktuell?

Ich bin im Freisemester und schreibe meine Doktorarbeit über die Effekte von Kaltplasma auf Tumorzellen. Ich schaue mir dafür verschiedene Tumorzellreihen an. Mit verschiedenen Methoden schaue ich, wie der Stoffwechsel oder Proteine auf Plasma im Vergleich zu Krebsmedikamenten reagieren.

Warum willst du Mediziner werden?

Das Berufsfeld hat unheimliche Vielfalt. Ich weiß noch überhaupt nicht, in welche Fachrichtung ich gehen will. Aber ich bin naturwissenschaftlich interessiert und will mit Menschen arbeiten. Die Forschung ist interessant, dort geht es ums Ganze.

Hast du Mediziner in der Familie?

Mein Vater ist Anästhesist und meine Mutter Tierärztin. Sie haben mir immer alle Möglichkeiten offengehalten. Vor meinem Studium habe ich eine Ausbildung zum medizinisch-technischen Assistenten für Funktionsdiagnostik in Göttingen gemacht. Nach Greifswald kam ich nach einem Auswahlgespräch.

Kommst du aus Göttingen?

Nein, aus Hildesheim in Niedersachsen.

Christopher Gottschalk