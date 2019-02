Greifswald

Hätte die Hansestadt ein Sternzeichen, wäre das Jahreshoroskop 2020 klar. „Große Veränderungen stehen an, die Sterne stehen günstig. Doch bei aller Freude: Vorsicht vor zu hohen Ausgaben.“ Im laufenden Jahr starten mehrere große Bauvorhaben, die das Gesicht der Hansestadt maßgeblich verändern und Einfluss auf die weitere Entwicklung Greifswalds haben werden. Nicht nur das zuletzt von den Stadtvertretern etwas misstrauisch beäugte Zentrum für Life Science wird ausgeschrieben, auch der Bau des Stadtarchivs geht weiter, die Sanierung der Arndtschule soll beendet werden und der Neubau des Schulzentrums Erwin Fischer wird eröffnet. Großes Bangen: Die Baukosten sind derzeit nur noch schwer zu prognostizieren, weil die Preise auf dem Markt in die Höhe schnellen. Hier eine Übersicht der größten (und teuersten) Bauvorhaben. Insgesamt werden in den kommenden Jahren über 80 Millionen Euro verbaut.

Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie

Zu den größten Bauvorhaben, die sich Greifswald jemals vorgenommen hat, gehört das Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie. Anfang des Jahres 2019 werden die ersten Ausschreibungsergebnisse erwartet. In der aktuellen Haushaltsplanung für 2019/2020 ist eine Summe von 37,7 Millionen Euro eingestellt. Doch das wird vermutlich trotz eines eines Puffers nicht reichen. „Wir sind im Gespräch mit dem Land, die Förderung den voraussichtlich steigenden Baukosten anzupassen“, sagte Bausenatorin Jeannette von Busse ( CDU). „Dieses Projekt ist für die weitere Etablierung Greifswalds als Technologiestandort von besonderer Bedeutung und ein wichtiger Baustein für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt.“ Etwa 240 neue Arbeitsplätze sollen entstehen. Das Land unterstützt das Projekt mit 16,5 Millionen Euro.

Neubau des Stadtarchivs

Baustart des Gebäudes in der Straße An den Wurthen war bereits 2017, die Arbeiten ruhten zwischendurch, weil die Kosten, beispielsweise für die Betonfassade, den Rohbau und die Fenster deutlich über den ursprünglichen Kalkulationen lagen. Bis März 2019 soll der Rohbau fertig gestellt werden und der Innenausbau beginnen. Hierdurch gab es zeitliche Verzögerungen und deutliche Kostenerhöhungen von 6,4 auf jetzt ca. 7,5 Millionen Euro. Das Land als Fördermittelgeber sicherte inzwischen zu, zusätzlich zu den bereits angekündigten 3 Millionen Euro Städtebaufördermitteln einen Teil der höheren Kosten zu übernehmen. Das Stadtarchiv soll bis 2020 fertiggestellt werden.

Ersatz-Neubau für Integrierte Gesamtschule „ Erwin Fischer “

Hier wird es nicht teurer: Das Vorhaben liegt sowohl im Zeit- als auch im Kostenrahmen von 18,5 Millionen Euro. Der dreigeschossige, multifunktionale Neubau soll planmäßig zum Schuljahresbeginn 2019/20 übergeben werden. Anschließend werden die bisher genutzten Gebäude abgerissen. Bis zum Frühjahr 2020 werden die Sport- und restlichen Außenanlagen neu gestaltet. Das Energieministerium fördert das Vorhaben mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Umfang von 10,25 Millionen Euro. Es ist das größte Bauvorhaben des Landes Mecklenburg-Vorpommern im Bereich der integrierten nachhaltigen Stadtentwicklung.

Sanierung Ernst-Moritz-Arndt-Schule

Der Umbau gestaltet sich schwieriger und komplexer als ursprünglich gedacht. Probleme bei Materiallieferungen, Einschränkungen bei den Arbeitszeiten aufgrund des laufenden Schulbetriebs und die unerwartete Schadstoffsanierung im letzten Jahr haben zu erheblichen Verzögerungen geführt. Die Stadt geht derzeit davon aus, dass die Sanierung bis Ende des Jahres 2019 abgeschlossen wird. Die Container, in denen die Schüler der 5. und 6. Klasse unterrichtet werden, können bis zum Ende der Bauzeit genutzt werden. Nach derzeitigem Stand steigen die Baukosten um rund 300 000 Euro auf derzeit insgesamt 6,85 Millionen Euro. Bund und Land stellen Finanzhilfen aus der Städtebauförderung in Höhe von rund 5,03 Millionen Euro zur Verfügung.

Renaturierung des Ketscherinbachs

Ein großes Bauvorhaben im Osten der Stadt ist derzeit die Renaturierung des Ketscherinbachs. Dieser soll wieder als teilweise frei fließendes Gewässer an den Ryck angebunden werden. Das Abwasserwerk als Eigenbetrieb der Stadt will damit die Regenentwässerung der südöstlichen Stadtgebiete verbessern, zumal hier weitere Baugebiete erschlossen werden sollen. Die Kosten liegen bei rund 6,3 Millionen Euro. Das Bauvorhaben wird im Jahr 2020 fertiggestellt.

Brandschutztechnische Sanierung der Karl-Krull-Grundschule

Das 1916 fertiggestellte Gebäude hat bis heute seinen alten Charme erhalten. Aktuelle Bestimmungen zum Brandschutz werden allerdings nicht mehr erfüllt, weswegen ein im letzten Jahr erstelltes Brandschutzkonzept nun umgesetzt werden muss. Die Maßnahmen betreffen vor allem die Schottung der Treppenhäuser, eine Sprachalarmierungsanlage, eine Brandmeldeanlage sowie die Sicherheitsbeleuchtung. Die Maßnahmen kosten rund 1,26 Millionen Euro und werden in einzelnen Bauabschnitten über mehrere Jahre umge-setzt.

Sanierung des Wiecker Hafens geht weiter

Im vergangenen Jahr wurden die Kaikanten auf beiden Seiten umfangreich saniert und die Promenaden beidseitig teilweise neu gepflastert. In diesem Jahr sollen diese Arbeiten fortgeführt werden. Auf der Südseite wird der alte Holzsteg von der Slipanlage bis zum Fischereihof ersetzt, auf der Nordseite die Kaikante von der Schiffstankstelle bis zur Wiecker Brücke saniert. Voraussetzung ist allerdings, dass der von der Bürgerschaft im Dezember verabschiedete Doppelhaushalt für 2019/20 durch das Innenministerium be-stätigt wird.

Ersatzneubauten für Kita Zwergenland und Marschak

Der Eigenbetrieb Hanse-Kinder startet im Frühjahr mit gleich zwei Ersatzneubauten – zum einen für die Kita Zwergenland im Ostseeviertel-Ryckseite, zum anderen für die Kita Samuil Marschak in Schönwalde II. Die bestehenden Gebäude in Plattenbauweise sind stark sanierungsbedürftig und entsprechen nicht mehr den Anforderungen. Beide Neubauten werden aus Kosten- und Effizienzgründen baugleich errichtet, jeweils neben dem alten Gebäude. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2020 geplant. Auch die Außenanlagen werden neu gestaltet. Die Kosten für die neuen Kitas belaufen sich nach bisherigem Stand auf jeweils rund 4,7 Millionen Euro. Das Land unterstützt den Bau der Kita Marschak mit Städtebaufördermitteln in Höhe von 2,3 Millionen Euro. Die Baukosten, welche nicht durch Förderungen abgedeckt sind, werden über Kredite aus dem KfW-Programm Energieeffizientes Bauen und Sanieren finanziert.

Mehr Freizeitangebote rund um den Sportplatz Dubnaring

Nachdem im vergangenen Sommer bereits der Kunstrasen inklusive der Ballfangnetze für den Sportplatz am Dubnaring erneuert wurde, wird nun auch das Umfeld umgestaltet. Der Stadtteilpark erhält einen eingezäunten Kinderspielbereich mit Seilklettergerüst, einer Stehwippe und Rutsche. Gleichzeitig werden Bewegungsgeräte zur sportlichen Betätigung für alle Generationen aufgestellt, wie beispielsweise ein Steh- und Sitzkarussell, Balancier-, Bein- und Rücken-Hüfttrainer. Auch überdachte Aufenthaltsbereiche am Sportplatz, am Spielplatz und zum Grillen werden geschaffen und diese mit Bänken und Papierkörben ausgestattet. Die Bauleistung soll nun beauftragt werden und wird ab April bis Juli erfolgen. Die Kosten belaufen sich auf rund 270 000 Euro. Bereits im vergangenen Herbst erhielt die Stadt einen Zuwendungsbescheid von rund 200 000 Euro aus Städtebaufördermitteln.

Radstation am Bahnhof

Die Baugenehmigung ist erteilt, der Förderbescheid liegt vor. Die Umsetzung soll nun in diesem Jahr erfolgen. Die ebenerdige Radstation wird neben den überdachten Fahrradstellplätzen bei den KAW- Hallen in der Nähe des Bahnhofs errichtet. Geplant sind rund 130 Fahrradstellplätze, davon 40 Boxen. Die Gesamtkosten liegen bei rund 350 000 Euro. Das Bauvorhaben wird durch Europäische Fördermittel in Höhe von 75 Prozent finanziell unterstützt.

Weitere Bauprojekte in Vorbereitung

Ebenfalls noch in diesem Jahr soll am Busbahnhof in der Südstadt eine öffentliche Toilette errichtet werden. Die Kosten belaufen sich auf rund 160 000 Euro. Die Hälfte wird über Städtebaufördermittel finanziert. Für weitere große Bauvorhaben wird die Planung vorbereitet: Dazu gehören die Sanierung des Theaters, die Sanierung der Sporthalle 3, der Neubau des Schulcampus am Ellernholzteich sowie die Errichtung eines Park-und-Ride-Parkplatzes einschließlich einer öffentlichen Toilette gegenüber der Klosterruine in Eldena.

Anne Ziebarth