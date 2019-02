Greifswald

Auf dem Gelände der Graf-Schwerin-Kaserne in Greifswald, an der Saarlandstraße, befand sich im Zweiten Weltkrieg ein großes Kriegsgefangenlager oder besser gesagt, dessen Zentrale. In den dortigen Garagen waren die Gefangenen untergebracht. An deren Standort befindet sich heute ein das Wohngebiet Schönwalde West.

Nach dem Bericht in der OZ über neue Erkenntnisse zum Kriegsgefangenen-Mannschafts-Stammlager IIC und dem Alltag in Greifswald und Umgebung, schrieb uns der Magdeburger Helmut Klüsener. Er hat 1953 bis 1965 in einer der erhaltenen Kasernen an der heutigen Hans-Beimler-Straße gewohnt. Aber Bewohner der Häuser und der nahen Obstbausiedlung, seine früheren Schulkameraden, wüssten nichts über dieses Lager. Auch Eltern und Großeltern hätten darüber nichts erzählt. „Ich habe 1954 bis 1964 die Saarlandschule besucht und kannte jeden Stein und jeden Baum in dem Wohngebiet“, berichtet Klüsener. „Für uns Kinder war es ein Paradies. In den Trümmern, auf dem Berg, in der Schonung und in der Feldscheune konnten wir uns ausprobieren. Wir hatten Stahlhelme, Karabiner, die Kolben waren schon verfault, gefunden, aber Utensilien, die auf die sowjetischen Kriegsgefangenen schließen ließen, fanden wir nicht.“ Klüsener vermutet, dass auch eine Gedenktafel dort hätte stehen müssen.

Nun galt laut einem Befehl Stalins von 1941 jeder als Vaterlandsverräter, der sich gefangen nehmen ließ. Orte des Feierns, des Sieges waren die sowjetischen Ehrenmale, verstorbene Kriegsgefangene waren auf dem Neuen Friedhof bestattet worden. An ihr Schicksal erinnert keine Inschrift. Außerdem waren im Lager Bürger vieler Nationen untergebracht. Von der Greifswalder Zentrale wurden Gefangene in die vielen, oft weit entfernten Arbeitskommandos gebracht. Womöglich wissen OZ-Leser noch mehr über das Lager und die Kommandos und melden sich bei der Lokalredaktion.

eob