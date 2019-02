Greifswald

Morgen um 18 Uhr beginnt das erste Festival der DDR-Filme im Hörsaal des Krupp-Kollegs. Zur Eröffnung wird der Streifen „Die Verlobte“ von Günter Reisch und Günther Rücker aus dem Jahre 1980 gezeigt. Hauptdarstellerin Jutta Wachowiak kommt aus diesem Anlass nach Greifswald. Beim anschließenden Empfang hat der Caterer ein DDR-Buffet versprochen.

„Bestimmt mit Soljanka“, vermutet Jürgen Meier, der gemeinsam mit Christian Suhm, dem Geschäftsführer des Krupp-Kollegs, den Abend moderieren wird. Meier, im Hauptberuf Inspizient am Theater, ist ein exzellenter Kenner der Defa-Produktionen und besitzt eine umfangreiche Sammlung von Filmplakaten, Programmheften, Autogrammen prominenter DDR-Schauspieler und so weiter.

Schon am nächsten Tag, dem 9. Februar, wird „Goya“ von Konrad Wolf, eine Coproduktion der DDR und der Sowjetunion in der Brasserie Hermann, dem zweiten Veranstaltungsort, gezeigt. Zum Abschluss am 20. Februar kommt der Chef der Defa-Stiftung, Ralf Schenk, nach Greifswald. „Er ist wieder sehr bei der Berlinale involviert“, sagt Christian Suhm. Damit er nach Greifswald kommen kann, wurde das Festival etwas gestreckt. Schenk wird über das Thema „Die Partei erlaubt, die Partei verbietet. Von Flügelkämpfen, Hoffnungen und Hardlinern in einer uneinheitlichen Einheitspartei am Beispiel einiger Defa-Filme“ sprechen. Anschließend wird Heiner Carows Streifen „Die Russen kommen“ in einer restaurierten Fassung von 2016 gezeigt.

„Der Film wurde 1968 gedreht und vor der Premiere verboten“, erzählt Jürgen Maier. „Er wurde in Defa-Kreisen hoch gelobt.“ Der Film war noch nicht zu Ende fertiggestellt, als das Verbot kam. „Schnittmeisterin Evelyn Carow hat nicht geschnittenes Material auf dem Boden versteckt und es so vor der Vernichtung bewahrt.“ Die Arbeitskopie war die Grundlage dafür, dass der Film 1987 doch noch in die Kinos kam.

Die Geschichte von „Die Russen kommen“ ist ein gutes Beispiel für die Wendungen in der Kulturpolitik in der DDR, eine Geschichte größerer Freiheiten, der Verbote, zunehmenden Zensur und dann wieder mehr Freiheiten. „Nach dem elften Plenum des Zentralkomitees der SED im Dezember 1965 wurde fast eine gesamte Jahresproduktion der Defa verboten“, beschreibt Jürgen Meier die Situation. Dazu gehörten zum Beispiel „Das Kaninchen bin ich“ und „Spur der Steine“. Der erste Sekretär des ZK der SED und sein Nachfolger Erich Honecker waren die Wortführer der im Dezember 1965 eingeleiteten Kampagne gegen die Künstler, denen unter anderem Nihilismus, Skeptizismus und Pornographie vorgeworfen wurden. Die Phase der Liberalisierung nach dem VI. Parteitag der SED 1963 war damit zu Ende. Auch “Geschlossene Gesellschaft“ von Frank Beyer aus dem Jahre 1978 ist ein gutes Beispiel für Zensur. Ursprünglich von allen Parteioberen erlaubt, wurde die Ausstrahlung des Films verschoben, er schließlich ein einziges Mal unangekündigt im Fernsehen gezeigt. Erst nach dem Mauerfall wurde er im Dezember 1989 erneut gezeigt.

„ Konrad Wolf, der Regisseur von ,Die Russen kommen’, wollte ,Die Russen kommen’ parallel zu ,Ich war 19“ zeigen“, erzählt Jürgen Meier. Denn beide Filme thematisieren das Ende des Zweiten Weltkriegs. In dem 1967 fertiggestellten Streifen „Ich war 19“ verarbeitet Konrad Wolf persönliches Erleben. Wolf starb schon 1982. „Wir zeigen jetzt beide Filme parallel“, freut sich Meier.

„Für uns als Wissenschaftskolleg ist es wichtig, dass es auch einen wissenschaftlich-historischen Focus auf die Filme gibt“, betont Christian Suhm. Darum gebe es Kurzreferate und Moderationen. „Für ,Karla’ konnten wir den Germanistikprofessor Eckhard Schumacher gewinnen“. Der Film über eine von Jutta Hoffmann gespielte Lehrerin aus dem Jahre 1965 verschwand ebenfalls im Giftschrank.

Eine Prise Nostalgie sei beim Filmforum aber schon erlaubt, findet Christian Suhm. Und für alle, die aus den westlichen Bundesländern kommen, sei das Festival eine gute Möglichkeit, mehr über die DDR zu erfahren. Auch jungen Leuten sei das Forum darum besonders empfohlen. Leider liefen heute nur wenige Defa-Streifen im Fernsehen und dann meist jedes Jahr die gleichen, bedauert Meier.

Das Programm des Filmforums Freitag, 8. Februar, 18 Uhr im Krupp-Kolleg in der Lutherstraße: „Die Verlobte“ aus dem Jahr 1980, Regie Günter Reich und Günther Rücker, Hauptdarstellerin Jutta Wachowiak kommt als Gast, Moderation Jürgen Meier und Christian Suhm Sonnabend, 9. Februar, 19 Uhr in der Brasserie Hermann, Gützkower Straße 1: „Goya ( DDR/ Sowjetunion von 1971, Regie Konrad Wolf, Moderation Christian Suhm Dienstag 12. Februar, 19 Uhr in der Brasserie Hermann: „Geschlossene Gesellschaft“ aus dem Jahre 1978, Regie Frank Beyer, Moderation Frank-Michael Moser Freitag, 15. Februar, 18 Uhr im Krupp-Kolleg: „Karla“ aus dem Jahre 1965/1990, Regie Hermann Zschoche, Moderation Prof. Eckhard Schumacher Dienstag, 19. Februar, 19 Uhr in der Brasserie Hermann: „Ich war 19“ aus dem Jahre 1967, Regie Konrad Wolf, Moderation Jürgen Meier Mittwoch, 20. Februar, 18 Uhr im Krupp-Kolleg: Vortrag, Gespräch und Film. Ralf Schenk (Defa-Stiftung) spricht über „Die Partei erlaubt, die Partei verbietet. Von Flügelkämpfen, Hoffnungen und Hardlinern in einer uneinheitlichen Einheitspartei am Beispiel einiger Defa-Filme“, anschließend in einer restaurierten Fassung; „Die Russen kommen“, Regie Heiner Carow, Moderation Christian Suhm

Zur Galerie Am 8. Februar beginnt ein Fimforum mit sechs Defa-Streifen. Die Defastiftung macht mit Bildern neugierig. neugierig machen.

Eckhard Oberdörfer