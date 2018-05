Freest

Am 26. Mai wird in Freest am und im Heimatmuseum gefeiert: Vor 90 Jahren etablierte der Österreicher Rudolf Stundl das Knüpfen der so genannten Fischerteppiche; zu einem Zentrum entwickelte sich dabei das Fischerdorf Freest. Daran wird am Samstag ab 13.30 Uhr erinnert.

An diesem Tag gibt es Auftritte des Freester Singekreises, der Plattdeutschen Runde und einer Kindergruppe, die singt und musiziert. Kröslins Bürgermeister Holger Dinse, Museumsleiterin Andrea Generalzczyk und die Ex-Leiterin der Heimatstube, Margot Marziniak, eröffnen den Veranstaltungsreigen. Eine Ausstellung steht unter dem Motto „Tradition trifft Moderne“. Dabei werden Entwürfe des 2016 verstorbenen Modemachers Andrej Subarew gezeigt.

Nitzsche Henrik