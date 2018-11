Gützkow/Greifswald

Ronny Zitzow freut sich besonders, dass der Rathaussturm auf einen Sonntag fällt. „So können wir pünktlich um 11.11 Uhr die Macht übernehmen“, sagt der Vizevorsitzende des 40 Mitglieder starken „Gützkower Carnevalclubs 1986“. Traditionell stürmen die Jecken dann (symbolisch) das Rathaus, schneiden dem Bürgermeister (tatsächlich) die Krawatte ab, plündern die „Stadtkasse“ und eröffnen so die Karnevalssaison. An diesem freien Tag kamen 150 Zuschauer vor das Gützkower Rathaus und freuten sich über tanzende Funkenmariechen, witzige Gesangseinlagen und ironische Kommentare über das Stadtleben. „Es geht um Spaß und darum, den Alltag zu vergessen, zu lachen und einen kleinen Schluck zu trinken“, sagt Ronny Zitzow augenzwinkernd. Für den Anlass hatte Bürgermeisterin Jutta Dinse sich eine Krawatte umgebunden, die nicht lange ganz blieb.

Fasching des Vereins Ende Februar an vier Tagen hintereinander

Die Zuschauer kauften reichlich Bratwurst, Bier und Glühwein und schlossen sich einer Polonaise an. Nicht bei der Polonaise, aber trotzdem gerne dabei war Xandra Retsch, die wie ihr Mann zum Verein gehört und jedes Jahr vor Ort ist. „Man kann hier lustig sein und aus sich herauskommen und verrückte Sachen machen“, sagt die Physiotherapeutin. Verrückt sein nahmen sich vier Vereinsfrauen zu Herzen, als sie in Bettlaken gekleidet zur Musik auf der Straße tanzten. Das gemeinsame Feiern geht im Februar weiter mit den Höhepunkten der Saison unter dem Motto „Ob Zukunft oder Vergangenheit, der GCC reist durch die Zeit“. Beginnend am 27. Februar stehen an vier aufeinanderfolgenden Tagen der Rentnerfasching, die Weiberfastnacht, der Kinderfasching und das große Faschingsfest am 2. März an.

Zur Galerie So schön war der 11.11. in Gützkow

Greifswalder laden nach Weitenhagen ein

Für die Jecken aus Greifswald war der Sonntag ein unpassender Termin: Schließlich stürmt es sich schlecht auf ein geschlossenes Rathaus. Die Lösung: „Wir haben insgeheim das Intranet der Stadt gehackt um auf diesem heutzutage leider üblichen Wege die Dinge zu beeinflussen“, scherzt Ingmar Trittel, Präsident des „Faschingsclub Kernenergie Greifswald“, dessen Mitglieder sich statt am Rathaus in den Vereinsräumen in der Spiegelsdorfer Wende trafen. Die 47. Saison steht unter dem Motto: „Mit Taft und Tüll und Petticoat und Elvistolle bis zum Po, coole Typen – heiße Puppen, die Schanze wird zum Pressluftschuppen“. Gefeiert wird in der Schwedenschanze in Weitenhagen am 16., 22. und 23. Februar. Tickets und alle Infos gibt es unter fckg.de

Christopher Gottschalk