Greifswald

In der Nacht zu Mittwoch brannten drei Garagen in der Gemeinde Weitenhagen (bei Greifswald). Das Feuer wurde um 2.39 Uhr gemeldet. Als die Beamten der Polizei vor Ort eintrafen, brannte eine Garage bereits in voller Ausdehnung. Bei zwei angrenzenden Garagen wurden durch das Feuer die Dächer aus Wellasbest beschädigt. In allen drei Garagen befand sich vorwiegend Unrat. Wie es zum Ausbruch des Feuers kam, ist derzeit noch unklar.

Zum Einsatz kamen die Freiwilligen Feuerwehren Dersekow, Behrenhoff, Dargelin und Weitenhagen mit insgesamt 35 Kameraden. Diese konnten das Feuer im Ortsteil Helmshagen I schnell unter Kontrolle bringen und somit ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Garagen verhindern. Die Schadenshöhe beträgt circa 1000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

oz