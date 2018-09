Greifswald

Gruselig für die einen, faszinierend schön für die anderen. Der Alte Friedhof in Greifswald begeht in diesem Jahr sein 200. Jubiläum. Anlass für die Hansestadt, mit einer neuen Broschüre auf die bewegende Geschichte des 4,4 Hektar großen Areals in der Mühlenvorstadt aufmerksam zu machen.

Noch spannender allerdings, weil lebhaft dürften die kommenden Führungen sein, die aus Anlass des runden Geburtstages vor der Tür stehen: Kunsthistorikerin Anja Kretschmer lädt während der Kulturnacht am Freitagabend zum beliebten „Friedhofsgeflüster“ ein.

Der erste Rundgang unter dem Titel „Von Tauben, Todesfackeln und Feuerengeln“ ist speziell für Kinder ab dem Vorschulalter konzipiert. „Im vergangenen Jahr wurde dieses Angebot so gut angenommen, dass es nun erneut im Programm landete“, sagt sie. Bei den zwei folgenden Führungen für Erwachsene konzentriert sie sich auf Geschichten zu den Grüften. „Es gibt viele Anekdoten zu den Bestattungen, Lustiges und Skurriles“, macht Kretschmer neugierig.

Die Freiberuflerin aus Rostock ist auch mit von der Partie, wenn am Tag des offenen Denkmals insgesamt vier verschiedene Führungen über den Alten Friedhof angeboten werden.

Steinmetzmeister Manfred Schapat, der den Reigen um 10 Uhr eröffnen wird, hofft auf viele Besucher. „Die gesamte Parkanlage ist nicht nur ein Ort der Trauerbewältigung, sondern auch Geschichte. Ein Stück Geschichte unserer Stadt und deshalb in besonderer Weise erhaltenswert“, sagt der Vorsitzende des Fördervereins Alter Friedhof. Mit Gleichgesinnten gründete Schapat 2005 den Verein, um eines der bedeutendsten Kulturdenkmäler der Stadt zu bewahren.

Hase Petra