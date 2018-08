Greifswald

„Sie will beim Interview mitmachen“, sagt Michaela Kober mit einem Lächeln und schaut in den Kinderwagen, in dem ihre drei Monate alte Tochter Babylaute macht.

Momentan ist die 29-jährige Kober wegen der Kleinen in Elternzeit. „Wir haben sehr viel Freude an unserer Tochter. Sie ist eine ganz Liebe. Die Spaziergänge machen natürlich gerade jetzt im Sonnenschein viel Spaß.“ Kobers Job ist Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit für die Greifswalder Wirtschaftsakademie Nord.

„Ich wollte gerne in meiner Geburtsstadt Greifswald bleiben“, sagt die studierte Betriebswissenschaftlerin. „Meine Familie ist hier und viele meiner Freunde auch.“ Ihre Freizeit verbringt sie gerne am Lubminer Strand oder auf Usedom. Gerne sitzt sie auch in den zahlreichen Cafes in der Innenstadt.

Christopher Gottschalk