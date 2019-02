Zinnowitz

„Eis in Flammen“ heißt es am Sonnabend von 12 bis 19 Uhr vor der Kurmuschel. Das besondere Bildhauerevent bringt auch in diesem Jahr wieder das Eis und die Herzen der Zuschauer zum Schmelzen. Besucher können live die Entstehung wunderschöner Eisskulpturen erleben. Durch Kettensägen, Macheten, japanisches Eiswerkzeug, Beitel und Stemmeisen werden mit handwerklichem Können und den künstlerischen Ideen der Eisbildhauer Kunstwerk aus Eis erschaffen. Oscar, das fröhliche Maskottchen, lädt alle Kinder um 15 Uhr ebenfalls zum großen Eisspaß ein, bastelt und tanzt mit ihnen zu seinem Song. Um 17 Uhr gibt es eine abendliche Fackelwanderung am Strand. Abgerundet wird der Eisskulpturen-Workshop um 18 Uhr durch eine eindrucksvolle Feuer-Tanz-Show.

Pommersche Landschaftsmalerei

Pommersche Malerei des 20. Jahrhunderts steht seit dem Wochenende im Koserower Kunstsalon, Karlstraße 3, im Mittelpunkt. Gezeigt werden Neuerwerbungen der Galerie ebenso wie Leihgaben namhafter Sammler und Bestände aus dem eigenen umfangreichen Archiv. Auch an diesem Sonnabend können 120 Arbeiten aus 150 Jahren Malerei begutachtet werden. Geöffnet ist der Kunstsalon von 11 bis 13 und von 14 bis 16 Uhr. Zu den besonders auffälligen Ausstellungsstücken in Koserow zählt ein großformatiges Hafenbild von Otto Lang-Wollin (1881-1958). Dieser lebte viele Jahrzehnte in Wollin und galt schon zu Lebzeiten als herausragender pommerscher Landschaftsmaler. Lange Zeit agierte er zudem als Vorstandsmitglied im Pommerschen Künstlerbund. Von seinem Malerfreund Hans Hartig (1873-1936) ist das Gemälde „Winter in Neuwarp“ zu sehen.

Humor mit Otto Reutter

In Ahlbeck an der historischen Uhr vor der Seebrücke beginnt am Sonnabend um 10 Uhr für Interessierte eine Promenadenwanderung mit Informationen über Land und Leute mit Werner John. Im benachbarten Seebad Bansin, Adlerhorst, findet von 9 bis 13 Uhr ein Frische-, Trödel-und Antiquitätenmarkt statt. Um 15 Uhr wird im Hans-Werner-Richter-Haus der Film „Flaggenwechsel – Wandlungen eines deutschen Seebades“ gezeigt. In der 40-minütigen Fotoerzählung des Schriftstellers Hans Werner Richter geht es um den Ort Bansin in den verschiedenen politischen Systemen. Am Abend heißt es um 19.30 Uhr im Bansiner Haus des Gastes „Mensch, komm bloß nich uff de Welt“ – ein humoristischer Otto-Reutter-Abend mit Heinz-Dieter Busch.

Cornelia Meerkatz