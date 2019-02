Greifswald

Laufbegeisterte aufgepasst: Die Anmeldung für den Greifswalder Citylauf hat begonnen. Der Startschuss fällt zwar erst am 18. Mai, doch eine frühe Anmeldung lohnt sich. Wer sich noch vor dem 23. Februar registriert, zahlt die günstigste Meldegebühr – und bekommt vielleicht auch noch einen Platz für die begehrten Laufkurse im Vorhinein. Bereits 58 Personen haben sich für den Citylauf angemeldet, 25 für das zehnwöchige Training. „Das sind etwas mehr als zum selben Zeitpunkt im vergangenen Jahr“, sagt Organisator Peer Kopelmann. Ein Zeichen, dass auch die 13. Auflage des Laufes wieder gut angenommen wird.

Im vergangenen Jahr gingen 1214 Läufer und Walker in der Greifswalder Innenstadt an den Start. „Wie immer war es ein sehr stimmungsvolles Event“, sagt Kopelmann. Aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen würden er und sein Team auch in diesem Jahr am bewährten Konzept festhalten. So stünden wieder folgende Wettbewerbe zur Auswahl: der Hauptlauf über zehn Kilometer, der Staffellauf über vier mal 2,5 Kilometer, das Nordic Walking über fünf Kilometer und der Lauf um den Pokal der Sparkasse Vorpommern – aufgeteilt in den Pokal für Grundschulen über 1,7 Kilometer und den Pokal für Schulen über 2,5 Kilometer.

Im Ablauf finden sich dann aber doch kleine Änderungen. So starten die Teilnehmer in diesem Jahr 30 Minuten früher als sonst und die Kilometer für die Grundschüler haben sich verkürzt. „Durch die für 2019 geplanten Baumaßnahmen in Greifswald ist auch noch nicht klar, ob wir die Strecken gegebenenfalls etwas anpassen müssen“, erklärt Kopelmann. Dazu werde sich derzeit mit der Stadtverwaltung ausgetauscht. Auch für das Organisationsbüro müsse noch ein neuer Ort gesucht werden: Denn der Rathaussaal werde in diesem Jahr für die Wahlen benötigt.

Wer sich noch nicht fit genug für den Citylauf fühlt, kann ab 4. März in Greifswald oder ab 6. März in Zinnowitz an einem zehnwöchigen Kurs für Laufeinsteiger teilnehmen. Das Ziel: als Staffel eine 2,5 Kilometer lange Runde zu absolvieren. Bereits erfahrenere Läufer können eine Woche später, ab dem 11. März, eine ebenfalls zehnwöchigen Laufkurs in Greifswald besuchen. Unter dem Motto „10 für 10“ bereiten sie sich darin auf den 10 Kilometer langen Hauptlauf vor. Voraussetzung für den Kurs ist, zumindest schon einmal fünf Kilometer im ruhigen Tempo durchzuhalten.

Auch für die Citywalker wird ab 2. April ein zehnwöchiger Kurs in Greifswald angeboten. Dessen Teilnehmer werden am Ende des Kurses in der Lage sein, die fünf Kilometer lange Walkingstrecke des Citylaufes problemlos zu absolvieren. Anmeldungen für alle Kurse sind noch bis zum 20. Februar per E-Mail an laufclub@gmx.de möglich.

Pauline Rabe