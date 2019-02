Greifswald

Endlich wieder Ferien heißt es für alle Schüler. Wer nicht nur entspannen will, dem stehen viele Angebote zur Auswahl. Die OSTSEE-ZEITUNG präsentiert die besten Ferienangebote der Stadt.

Kinder und Jugendliche erfinden im Jugend- und Freizeitzentrum Takt in Schönwalde I ihre eigene Helden-Geschichte und bringen sie gemeinsam auf die Bühne. Das Theater-Projekt mit dem Duo „Theater Phoebus“ dauert vom 11.2. bis zum 13.2. und ist kostenlos. Das kreative Stück wird am 13.2. vor Freunden und Familien aufgeführt. Auch in der ersten Ferienwoche ist bereits einiges los: Am Mittwoch, 6.2., geht es in die Rostocker Eishalle, Treffpunkt ist um 8.45 Uhr vor dem Takt, Kosten 2 Euro plus 3 Euro für die Ausleihe der Schlittschuhe. Freitag ist Spiele-Tag: Für fünf Euro Kostenbeitrag geht es zum Lasertag in Greifswald, Treffpunkt ist das Takt um 13.45 Uhr. Außerdem stehen auf dem Plan ein gemeinsamer Kinoabend im Cinestar am Dienstag (Kosten 2 Euro), gemeinsames Kochen im Jugendzentrum am Montag ab 13 Uhr (Kosten: 50 Cent) und ein Volleyball/Zweifelderball-Turnier in der Sporthalle II am Donnerstag (kostenlos).

R2D2 und Luke Skywalker als Seife? Das geht in der Seifenwerkstatt des Caspar-David-Friedrich-Instituts. In verschieden Farben und individuell dekoriert erwachen die Helden aus Star Wars und anderen Kinderserien neu zum Leben. Termin: Mittwoch, 6.2. um 14 Uhr, Eintritt: kostenlos für Kinder unter 12 Jahren, ansonsten 2,50 Euro (plus Materialkosten). Eine Woche später steht das Herz im Mittelpunkt der Seifenwerkstatt: Vor dem Valentinstag, Mittwoch, 13.2. um 14 Uhr, können besondere Überraschungen gegossen werden. Der Preis bleibt gleich.

Da war sie noch nicht Kaiserin von Russland, aber bereits in Greifswald: ein Porträt von Katharina I. aus dem Jahr 1712, entstanden in der Stadt am Ryck. Was beobachtete sie bei ihrem Besuch in der Hansestadt vom Turm der Nikolaikirche aus? Rotbäckig, schmucklos und verschmitzt sieht sie aus. Warum trägt die Zarengemahlin nur ein einfaches Gewand und keinen Schmuck? Diese und viele Antworten mehr gibt es an jedem Ferientag im Pommerschen Landesmuseum. Für Kinder ab fünf Jahren, Kosten 2,50 Euro je Kind, Dauer 90 Minuten. Anmeldung unter 03834/83120. Nach Absprache sind auch Besuche außerhalb der Öffnungszeiten möglich.

Im Freizeitbad erwarten Kinder kleine Spiele wie Wettrutschen und Tauchen, jeweils am Mittwoch, dem 6. und 13. 2. von 13 bis 18 Uhr. Keine Anmeldung, normale Eintrittspreise.

Eine eigene Anziehpuppe aus Papier basteln und Kleidung, Schmuck und Taschen passend dazu gestalten können Kinder ab sieben Jahren im Sozio-kulturellen Zentrum St.Spiritus. Der Kurs kostet zwei Euro pro Tag und Plätze sind noch frei am Dienstag, dem 5.2. und Mittwoch, 6.2., zwischen 10 und 12 Uhr. Anmeldungen unter: 03834/85364444. Am 15.2. zeigt das Theater Randfigur „Die Prinzessin auf der Erbse“ für Kinder ab 4 Jahren um 17 Uhr. Tickets an Kasse oder telefonisch, Kosten: sieben Euro (erm. fünf Euro).

Eine Vorlesestunde mit Tilde Michels „Es klopft bei Wanja in der Nacht“ mit Rätsel und Wissen rund um das Thema Tiere im Winter, bietet die Stadtbibliothek am Freitag, 15.2. um 10 Uhr an. Für Kinder ab sechs Jahren, der Eintritt ist frei. Weitere Termine für Gruppen können vereinbart werden unter: 03834/85364473.

Jeden Ferientag zwischen 10 und 13 Uhr bieten die Kunstwerkstätten in der Anklamer Straße eine bunte Auswahl kreativen Schaffens. Kinder werden zu Malern, Nähmeistern, Keramikkünstlern und Tänzern bei einem der zahlreichen Angebote. Von wilde Hüte bauen über Tuschezeichnungen und Malen mit Naturfarben bis zum eigenen Filmprojekt. Nur Gruppen müssen sich anmelden, Telefon: 03834/885888. Die Teilnahme für einen Tag kostet fünf Euro, eine ganze Woche kostet 20 Euro. (Sehen Sie hier den gesamten Kursplan der Kunstwerkstätten)

Christopher Gottschalk