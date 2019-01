Swinemünde

277 Meter lang ist der Methantanker „ Iberica Knutsen“, der dieser Tage Kurs auf das Flüssiggas (LNG)-Terminal von Swinemünde genommen hat. Im Bauch des unter norwegischer Flagge fahrenden Riesen sind gut 57 Tausend Tonnen LNG-Kraftstoff. Aus diesem werden nach dem Aufwärmen im Terminal rund 75 Millionen Kubikmeter Erdgas. Das ist so viel, wie das Land Polen an einem Tag im Winter oder binnen vier Tagen im Sommer an Gas verbraucht. Der Gastanker kam aus den USA nach Swinemünde. Gasschiffe laufen im Durchschnitt zweimal im Monat in den Hafen des Ostseebades ein. Es sollen aber bald häufiger große Tanker Swinemünde ansteuern. Derzeit läuft ein Genehmigungsverfahren, um das Swinemünder Terminal auszubauen. 2021 soll ein dritter Tank in Betrieb gehen. Dann werden jährlich 7,5 Milliarden Kubikmeter Gas auf dem Seeweg in das Flüssiggasterminal befördert werden können. Derzeit sind es fünf Milliarden Kubikmeter.

Radek Jagielski