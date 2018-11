Greifswald

Bereits zum 19. Mal stiftete die Sparkasse Vorpommern den Förderpreis des Kulturfestivals Polenmarkt, was derzeit in Greifswald stattfindet. Ausgezeichnet werden Forschungsarbeiten, die in deutsch-polnischer Kooperation entstanden sind. Der Preis ist mit 1.200 Euro dotiert.Das ausgezeichnete Projekt setzt schon bei den Kleinsten an. Prof. Dr. Bernhard Brehmer und sein Team bearbeiten das Thema „Nachbarspracherwerb von der Kita bis zum Schulabschluss - Schlüssel für die Kommunikation in der Euroregion Pomerania“.

Hauptziel des Projektes ist die Entwicklung der sprachlichen und interkulturellen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen in der deutsch-polnischen Grenzregion Pomerania. Mit deutsch-polnischen Begegnungen von Kindern und Jugendlichen wird der Grundstein für eine langfristige Zusammenarbeit von Kindertageseinrichtungen, Grundschulen und weiterführenden Schulen gelegt. Der Kooperationsansatz sei bisher einzigartig und vor allem auch für die zukünftige Gestaltung der Bildungspolitik von Relevanz, etonte die Sparkasse. Gute Nachbarsprachkenntnisse böten viele Chancen und Vorteile, gerade wenn man in einer Grenzregion lebt.

OZ