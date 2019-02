Anklam

Weil sie niesen musste, ist eine 50 Jahre alte Frau am Dienstag bei Anklam von der Straße abgekommen und dabei schwer verunfallt. Dabei verletzte sie sich so schwer am Oberkörper, dass sie durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Lenkrad durch Niesreflex verrissen

Durch den Niesreflex hatte sie offenbar das Lenkrad verrissen, wie die Polizei jetzt mitteilte. An ihrem Auto entstand ein Schaden in Höhe von 15 000 Euro. Der Unfall hatte sich gegen 14 Uhr auf der Landesstraße 31 hinter dem Ortsausgang von Löwitz in Richtung Rathebur ereignet.

Thomas Pult