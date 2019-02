Greifswald

Frauen, die die Anti-Baby-Pille nehmen, können schlechter Gefühle in den Gesichtern anderer Menschen lesen als die, die darauf verzichten. Schwieriger erkennbare Emotionen erkennen sie schlechter. Das könnten beispielsweise Stolz oder Verachtung sein. Dieses geringere Erkennungsvermögen für Emotionen belegt eine von dem Greifswalder Psychologen Alexander Lischke verantwortete Studie unter Beteiligung von Rostocker und Potsdamer Forschern. Etwa 100 Frauen im Alter von 18 bis 35 Jahren waren beteiligt, deren Alter und psychologische Merkmale gut vergleichbar sind. Bei starken Emotionen, als Laie denkt man da zum Beispiel an Zorn, wurden keine Unterschiede festgestellt.

Wer die „Pille“ nimmt, kann laut den Ergebnissen schwieriger ablesbare Emotionen im Durchschnitt etwa zehn Prozent schlechter erkennen. Ob das schon „Emotionsblindheit“ bedeutet und zu Beziehungsproblemen führt, wurde in der Studie nicht untersucht. Um das abzuschätzen, wären aufwendigere Untersuchungen mit mehr Frauen nötig, verdeutlicht Lischke. Auch darüber, ob es womöglich positive Effekte gibt, darüber möchte der Wissenschaftler nicht spekulieren. Denkbar wäre ja, dass die Frauen ausgeglichener und weniger streitlustig sind, weil sie Emotionen schlechter erkennen.

Möglicherweise wirkt sich indes der durch die Einnahme der Anti-Baby-Pille bestehende Eingriff in den menschlichen Hormonhaushalt sogar auf die Wahl von Partnern aus. Andere Psychologen haben bereits herausgefunden, dass Frauen in ihren fruchtbaren Phasen eher auf wilde, maskuline Typen stehen. In der übrigen Zeit bevorzugen sie dagegen seriöse, treue Typen, die potenziell gute Familienväter sind. Wenn die Pille genommen wird, dann gibt es keine fruchtbare Phase, der Hormonhaushalt wird nivelliert. Finden Draufgänger also im 21. Jahrhundert schwerer eine Herzensdame und werden weniger, ändert sich das ganze Sozialverhalten? Werden vor allem Langweiler Väter, seit im Jahre 1961 die Anti-Baby-Pille auf den deutschen Markt kam?

Der Greifswalder Psychologe Alexander Lischke Quelle: Uni Greifswald

„Das liegt vielleicht nahe, aber wir wissen es auch einfach noch nicht“, kommentiert Alexander Lischke. „Momentan gibt es nur wenige Studien, in denen solche Fragen mit angemessenen Methoden untersucht werden. Darum sollten solche Befunde immer vorsichtig interpretiert werden.“

Das Interesse der Öffentlichkeit ist jedenfalls sehr groß und nicht nur in Deutschland. Die Veröffentlichung in der in der Zeitschrift „Frontiers in Neuroscience“ wurde international beachtet. In der Londoner Times schaffte es die Studie mit der Schlagzeile, dass die Anti-Baby-Pille die Fähigkeit der Frauen zur Emotionserkennung verschlechtern kann, sogar auf die Titelseite.

Womöglich liegt das daran, dass die „Pille“ in der jüngeren Vergangenheit häufig Negativ-Schlagzeilen machte. Dazu gehört beispielsweise der Nachweis erhöhter Risiken für Brustkrebs und Depressionen. Das führt zu Verunsicherungen. „Die Frauen wollen natürlich wissen, was für Folgen die durch die Einnahme der Anti-Baby-Pille bedingten Veränderungen im Hormonsystem haben“, schätzt Alexander Lischke ein. Weltweit nehmen 100 Millionen Frauen die Pille. Immer mehr Frauen greifen dazu in den Jahrzehnten von der Pubertät bis zur Menopause. Alexander Lischke geht aber davon aus, dass die Anti-Baby-Pille vermutlich mehr positive als negative Folgen für diese Frauen hat.

