Greifswald

Das Frauenhaus in Greifswald ist nach wie vor in einer finanziell mehr als angespannten Situation. Die bisherige Finanzierung von Land, Kreis und Stadt reiche nicht, um den Mitarbeiterinnen angemessene Löhne zahlen zu können, so die Leiterin des Frauenhauses, Steffi Oppermann.

Die Einrichtung wird vom Verein Frauen helfen Frauen betrieben. Die Tatsache, dass im kommenden Jahr eine Mitarbeiterin aus Altersgründen ausscheidet, erhöhe den Druck. „Mit dem Gehalt, welches wir derzeit zahlen, können wir keine qualifizierte Mitarbeiterin auf dem Markt gewinnen“, sagt sie. „Ohne diese Stelle können wir aber das Frauenhaus in Greifswald nicht aufrechterhalten.“

Sie habe sich an den bestehenden Lohntabellen des öffentlichen Dienstes orientiert und einen realen finanziellen Bedarf des Frauenhauses ermittelt. „Wir haben uns dabei nicht an den höchsten Gehaltsstufen orientiert, die eigentlich greifen würden“, sagt sie. „Tatsache ist aber, dass wir deutlich mehr Geld brauchen.“

In den Anträgen des Frauenhauses für 2019 an Kreis und Stadt spiegelt sich das wieder: Haben bisher Kreis und Stadt je 25000 Euro beigesteuert, sollen es künftig je 46500 Euro vom Kreis und von der Stadt sein. Inwieweit der Landkreis eine höhere Zahlung ermöglichen könne, vermag Vizelandrat Dietger Wille noch nicht zu sagen. „Fakt ist, dass uns das Frauenhaus in Greifswald sehr wichtig ist und wir versuchen, eine Lösung zu finden“, sagt er. „Der Landkreis führt 2017/2018 einen Doppelhaushalt, das macht die Situation nicht einfacher.“

Es sei lediglich möglich, Posten innerhalb des Haushalts umzuschichten, das würde aber bedeuten, dass an anderer Stelle weniger Geld zur Verfügung stünde. „Für 2019 werden wir voraussichtlich nicht die ganze geforderte Summe bereitstellen können“, so Wille. „Aber 2020 beginnt ein neuer Planungszyklus, dann werden wir uns des Themas noch einmal grundsätzlich annehmen.“

Aus dem Sozialministerium, das mit 90 000 Euro den größten Teil der Finanzierung des Frauenhauses ermöglicht, gibt es diesbezüglich noch keine Nachrichten. Die Verwaltung des Kreises hatte vom Kreistag den Auftrag erhalten, Verhandlungen mit Land und Stadt aufzunehmen, um eine Finanzierung zu sichern.

Unterstützung kommt indes vom Theater Vorpommern. Die Erlöse der diesjährigen Ballett-Benefiz-Gala im November fließen vollständig an den Verein Frauen helfen Frauen, der das Frauenhaus betreibt.

Ballett-Benefiz-Gala: 24. November um 19.30 Uhr im Theater Vorpommern, Großes Haus in Greifswald

Ziebarth Anne