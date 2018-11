Greifswald

Gute Nachricht für alle Autofahrer in Greifswald: Ab heute ist die Anklamer Straße wieder für den Verkehr freigegeben. Die Bauarbeiten an einer Hauptversorgungsleitung des Trinkwassernetzes zwischen Platz der Freiheit und Hans-Beimler-Straße sind laut Stadtwerkesprecherin Steffi Borkmann nach vier Monaten beendet. Die Versorgungsleitung wurde nach einer Sanierung wieder in Betrieb genommen.

Die Geduld der Autofahrer und Anlieger der Anklamer Straße wurde in den vergangenen Monaten auf eine harte Probe gestellt. Ursprünglich hatten die Stadtwerke Greifswald als Bauherrin angekündigt, die am 16. Juli begonnene Sanierungsmaßnahme Mitte September zu beenden. Die Leitung sollte in relativ kurzer Zeit mittels einer innovativen Technologie, einem sogenannten Inlinerverfahren, erneuert und somit störsicher gemacht werden.

Doch in Folge „gravierender Ausführungsmängel durch die bauausführende Firma Diringer & Scheidel Rohrsanierung“, so Borkmann, habe es einen erheblichen Zeitverzug gegeben. Mehr noch: War zunächst geplant, die belebte Hauptverkehrsstraße nur halbseitig zu sperren, machte sich im September eine Vollsperrung zwischen Brink- und Stellingstraße erforderlich.

Das Problem begann am 23. August mit einem folgenschweren Arbeitsunfall in einer der zehn Baugruben nahe des Theaters. Ein mehrlagiger Gewebeschlauch, der mit Luftdruck durch die alte Graugussleitung getrieben wurde und die Funktion eines neuen Rohrs übernehmen sollte, barst. Drei Personen erlitten Verletzungen und wurden ins Klinikum transportiert (die OZ berichtete). Markus Brechwald, Geschäftsführer der Firma Diringer & Scheidel, begründete den Vorfall tags darauf gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG mit „menschlichem Versagen“.

Am 23. August 2018 platzt unter lautem Knall in der Baugrube am Theater ein Gewebeschlauch. Drei Personen wurden verletzt. Quelle: Peter Binder

Thomas Prauße, Geschäftsführer der Greifswalder Stadtwerke, zeigte sich vom Agieren der beauftragten Firma maßlos enttäuscht. „Von Europas Rohrsanierer Nummer eins, wie er sich selbst nennt, hätte ich etwas anderes erwartet“, sagt Prauße. Die vom Unternehmen angewandte Technologie sei enttäuschend gewesen. „Aber es gibt andere, ganz verschiedene Inlinerverfahren, die sich bewährt haben. Wir werden uns damit intensiv beschäftigen, bevor wir weitere Aufträge auslösen“, sagt er. Ziel der Stadtwerke sei es, die Hauptversorgungsleitung des Trinkwassernetzes in der Anklamer Straße stadtauswärts weiter zu erneuern. Wann das sein werde, ließ Prauße offen. Das Unternehmen werde auf jeden Fall die Wintermonaten nutzen, um sich umfänglich über verschiedene Optionen zu informieren. Denn die modernen Inlinerverfahren, sprich Rohr-in-Rohr-Methode, stehen in der Regel für Zeit- und Kostenersparnis sowie weniger Beeinträchtigungen von Anliegern.

Mitarbeiter der Stadt sorgen am Montag für eine saubere Fahrbahn in der Anklamer Straße. Quelle: Peter Binder

Anders die jetzt erledigte Baumaßnahme. Sie dauerte nicht nur länger, sondern koste nun auch mehr. Ursprünglich hatten die Stadtwerke mit 700000 Euro geplant. Eine genaue Summe konnte Prauße gestern noch nicht nennen. Fakt hingegen sei: 220 der 900 Meter langen Versorgungsleitung mussten nach mehreren Vorkommnissen und Mängeln in offener Bauweise erneuert werden. Das alte Rohr sei durch ein neues ersetzt worden. Die ursprünglich beauftragte Rohrsanierungsfirma sei dazu nicht bereit gewesen. Den Auftrag übernahm schließlich die Vorpommersche Tief- und Verkehrsbau Stralsund GmbH (VTK), „die einen richtig tollen Job gemacht haben“, wertschätzt Thomas Prauße. Das Unternehmen habe die Arbeit in guter Qualität und zügig zu Ende gebracht. Er hoffe, dass sich die Firma Diringer & Scheidel zu ihrer Schuld bekenne und die Rechnung begleiche. Wenn nicht, „werden wir unsere Rechte einklagen müssen“, sagt Prauße.

Die erneuerte Leitung zwischen Europakreuzung und Beimlerstraße habe übrigens alle Prüfungen bestanden, entspreche den Normen und Hygienevorschriften. Auch der Straßenaufbau und die Fahrbahnmarkierungen seien erledigt.

Petra Hase