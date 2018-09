Greifswald

Für 32 junge Frauen und Männer aus dem Kreis Vorpommern-Greifswald gab es am Dienstag Vormittag besonderen Grund zur Freude. Ihnen wurde im Pommerschen Landesmuseum ihre Gesellenbriefe ausgehändigt. Vier der Absolventen bekamen das Prädikat „gut“. Die Note „sehr gut“ konnte in diesem Jahr nicht vergeben werden.

Immer wieder waren in der Vergangenheit Klagen der Betriebe zu hören, die mit der Qualität ihrer Auszubildenden unzufrieden sind. Kreishandwerksmeister Helmut Kastner nimmt diesen Zustand zwar nicht so drastisch wahr, kann die Beschwerden aber teilweise nachvollziehen: „Wenn das Leistungsniveau stimmt, möchten die meisten Schulabgänger von Heute lieber studieren. Übrig bleiben die Schüler, die dann eventuell ins Handwerk gehen.“ Jedoch könne man auch ohne Eins im Schulzeugnis zu einem guten Handwerker werden: „Wichtig ist eigentlich nur das Engagement, das aus der Entscheidung herrührt, sich frei für den Berufsweg entschieden zu haben“, sagte der Helmut Kastner. „ Denn eine Alternativlosigkeit ist häufig mit fehlendem Interesse verbunden und das führt wiederum zu schlechten Leistungen.“ Von den 43 Prüflingen haben elf ihre Gesellenprüfung nicht bestanden. Diese Durchfallquote von etwa 25 Prozent erklärt sich Kastner mit fehlender Motivation.Das schwindene Interesse seitens der Schulabgänger verursache auch einen Mangel an Auszubildenden. „Die Überalterung macht auch vor den Betrieben nicht halt. Das führt zu einem starken Bedarf nach Fachkräften.“ erklärte Kastner. Um den entgegenzuwirken, wünsche er sich von den Medien eine größere Aufmerksamkeit: „In den Medien wird das Studium häufig in den Vordergrund gerückt. Ausbildungsberufe werden hingegen kaum mehr als mögliche Berufswege wahrgenommen.“

Für die Politik fand Kastner hingegen Lob. Vom Wirtschaftsministerium bekomme man regelmäßig Unterstützung. Die Unterstützung könne ruhig aber weiter hochgefahren werden: „Die Politik könnte durch Werbekampagnen die Wahrnehmung für die Wichtigkeit von Handwerksberufen stärken. Die Leute sollen ein Gefühl dafür bekommen, wie wichtig das Handwerk für den Alltag ist.“Ohne das Handwerk würden selbst elementare Dinge, wie Lichtschalter nicht funktionieren, so Kastner. Zuletzt weist Kastner darauf hin, dass der Digitale Wandel eine weitere Herausforderung für die Betriebe darstellt. Manche Handwerksberufe würden mittlerweile nicht nur motorische Fähigkeiten erfordern, sondern auch Kenntnisse im Programmieren. Jedoch zeigte sich da Kastner zuversichtlich: „Viele Betriebe haben früh reagiert und sind auf den Wandel gut vorbereitet.“ Bei den Gesellen jedenfalls war die Freude riesengroß: Nico Reise aus Anklam hat Maurer gelernt. „Ich freue mich riesig, dass ich direkt übernommen wurde“, sagte der 22-Jährige, der bei Geschwister Albrecht ausgebildet wurde. „Ich habe viel in der Ausbildung gelernt.“ Auch Metallbauer Wilhelm Söder (21) aus Greifswald ist auf den Geschmack gekommen: „Ich plane bereits die nächste Fortbildung.“ mz

