Greifswald

Die Ortsgruppe von „Fridays for Future“ ruft zu einer Fahrradtour auf, um für den Klimaschutz zu demonstrieren. So sollen mehr Schüler für die Bewegung gewonnen und ein Zeichen gegen die Klimakrise gesetzt werden. „Fridays for Future“ wurde im August 2018 von der schwedischen Schülerin Greta Thunberg ins Leben gerufen. Seitdem schwänzen Schüler weltweit regelmäßig an Freitagen den Unterricht, um mehr Klimaschutz zu fordern. Zur ersten Greifswalder Demo kamen 110 Teilnehmer, der Großteil Schüler.

Startpunkt ist am Freitag, dem 22.2., der August-Bebel-Platz auf dem Wall (vor dem Gebäude des Jahngymnasiums) um 9.10 Uhr. Von dort aus geht es in die Goethestraße/Ecke Arndtstraße, dann weiter in die Hans-Beimler-Straße zur Waldorfschule und zur Beruflichen Schule. Dritte Station ist Ecke Dubnaring/Loissiner Wende in der Nähe der Martinschule. Die Tour soll um 11 Uhr am Mühlentor ankommen, teilen die Veranstalter mit. Die Zwischenstopps sollen jeweils rund 15 Minuten dauern.

Christopher Gottschalk