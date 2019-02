Greifswald

Der Caspar-David-Friedrich-Preis geht in diesem Jahr an Mirjam Kroker. Die Studentin der Hochschule für Bildende Künste Dresden konnte sich in dem Wettbewerb gegen 44 Mitbewerber aus Kopenhagen, Dresden und Greifswald durchsetzen. In einer Schlussauswahl mit Arbeiten von fünf Künstlern, zu denen auch Mona Pourebrahim, Nora Mesaros, Hanne Lange (alle Dresden) sowie und Ulrich Fischer ( Greifswald) gehörten, votierte die Jury mehrheitlich für die Arbeiten von Kroker, teilte das Caspar-David-Friedrich-Zentrum mit. Zur Jury, die bereits am 11. Januar tagte, gehörten unter anderem Ferdinand Krag von der Königlich Dänischen Kunstakademie Kopenhagen, Barbara Wille von der Hochschule für Bildende Künste Dresden, Nils Dicaz vom Caspar-David-Friedrich-Institut der Universität Greifswald, Birte Frenssen vom Pommersches Landesmuseum Greifswald, Dagmar Lißke und Susanne Papenfuß von der Caspar-David-Friedrich-Gesellschaft an. Mirjam Kroker hat sich mit den Installationen „Five Figures Of Thoughts. The cloud as semiotic operator“, „Parallel Universe“ und dem Video „Fliegen in Eis“ beworben. Die Künstlerin beschäftigt sich speziell mit existentiellen Situationen und sucht zuweilen die Einsamkeit und das Alleinsein. Sie fragt nach der Bedeutung der Dinge und bringt sie in einen gegenwärtigen Zusammenhang. Ihre Arbeiten bewegen sich in einem großen Spannungsraum und in einem anhaltenden Prozess der Recherche, heißt es in der Mitteilung. Reisen dienen als eine Art Ausgangspunkt der Arbeit. Trotz existentieller Fragestellungen ist sie in ihrer Arbeit auch spielerisch und humorvoll, manchmal mit einem Hang zum Absurden. Die Jury wertete Mirjam Krokers Wettbewerbsbeitrag als sehr eigenwillige künstlerische Auseinandersetzung mit Themen der Umwelt und der Kunst. Mit ihren Arbeiten bringe sie die romantische Tradition der Landschaft in die Gegenwart und verbindet diese mit den Konflikten der heutigen Zeit. Der Kunstpreis wird am 5. Oktober in Zusammenhang mit einer Ausstellung der Preisträgerin in der Galerie des Caspar-David-Friedrich-Zentrums in Greifswald verliehen.

OZ