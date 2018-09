Greifswald

Am 5. September jährt sich zum 244. Mal der Geburtstag von Caspar David Friedrich, großer Sohn der Hansestadt Greifswald. Aus diesem Anlass wird im Caspar-David-Friedrich-Zentrum ein Zeichen- und kunstpädagogisches Kabinett eröffnet. Der Raum wurde einem akademischen Zeichensaal nachempfunden.

Das Zeichenkabinett unter dem Dach des Hauses veranschaulicht, wie sich Friedrichs zeichnerische Ausbildung vor allem in Greifswald unter Johann Gottfried Quistorp, aber auch in Kopenhagen und Dresden gestaltete. Darüber hinaus wird die zunehmende Bedeutung und Popularisierung der Zeichnung im 19. Jahrhundert durch die Verwendung verschiedener Zeichenhilfsmittel und optischer Geräte sichtbar gemacht. So können besucher eine Camera obscura und Camera lucida ausprobieren.

Das Friedrich-Zentrum bietet auch Schulklassen ab sofort Kurse im Kabinett an.

Das Konzept und die Einrichtung des Raums wurden unterstützt vom Ministerium für Wissenschaft, Bildung und Kultur Mecklenburg Vorpommern, der Peter-Warschow-Sammelstiftung, dem Rotary Club Greifswald „Caspar David Friedrich“ und der Universitäts- und Hansestadt Greifswald.

Hase Petra