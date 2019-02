Koserow

Das 16. Koserower Winterbaden am Samstag kam anders daher als sonst. Denn: Die Teilnehmer stürzten sich diesmal erst nach Einbruch der Dunkelheit in die eisigen Fluten. In Weckgläsern flackernde Teelichter und lodernde Fackeln säumten den Weg zum Seebrückenvorplatz bzw. zum Ostseestrand, so dass die vielen Hundert Zuschauer und die 39 Winterbader im Alter zwischen sechs bis 79 Jahren keine Mühe hatten, sich zu orientieren.

Ab geht’s in die drei Grad kalte Ostsee

Punkt 18 Uhr dann der Höhepunkt: Unter dem Beifall vieler Schaulustiger passierte die kostümierte Schar der Winterfrischler – manche hatten sogar leuchtende Lampions dabei – die aus neugierigen Zaungästen gebildete Gasse in Richtung Ostseeufer. Unter sternenklarem Himmel ging es schnurstracks in das drei Grad Celsius kalte nasse Element, wo allerlei Gaudi getrieben wurde. Manche der ehernen Wasserfrösche konnten vom eisigen Nass gar nicht genug bekommen und tauchten immer wieder darin ab. Andere sangen gemeinsam „Laurentia, liebe Lauretia, mein“ –sehr zum Erstaunen des Publikums.

Mit von der Partie war auch Sven Kaiser aus Altenburg in Thüringen. „Wir machen auf Usedom Winterurlaub und ich war auch beim Eisbaden in Ahlbeck schon dabei“, erzählte der junge Mann. „Das in Ahlbeck war die Probe, hier in Koserow kommt das Familäre und Schöne.“

Nach gut fünf Minuten war das Badespektakel vorüber und Rettungsschwimmer Richard Fimmel hatte an diesem Abend einen ruhigen Dienst. Viele Gäste versuchten, die nassforschen Badeszenen per Handy zu filmen. Doch das Flutlicht reichte als Beleuchtung nicht aus; hier besteht für 2020 Nachholebedarf. Dafür sorgten auf dem Strandvorplatz ein großes Lagerfeuer und bunte Leuchtkörper für ein besonderes und gemütliches Ambiente, das viel Anklang fand. Das Duo „Atemlos“ sang kultige Hits.

Kesselgulasch von der Koserower Feuerwehr

Gut und reichlich aufgenommen wurde auch der Kesselgulasch, mit dem die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Koserow die Besucher beköstigten. Koch Hartmut Braun und Schnippelmeister Lothar Bast hatten die Gulaschkanone mit etwa 250 Essenportionen geladen, von denen zu ihrer Freude nichts übrig blieb.

Tom Schröter