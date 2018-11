Greifswald

Die Hansestadt Greifswald will für 47 Millionen Euro am Ellernholzteich an der Osnabrücker Straße ein Schulzentrum inklusive Hort und Sporthalle errichten (die OZ berichtete). Erste Pläne gehen von einer maximalen Kapazität von 728 Kindern in den Klassen 1 bis 10 aus. Der Finanz-, der Bau- und der Bildungsausschuss als Fachgremien der Bürgerschaft haben sich jeweils mehrheitlich zu dem Vorhaben bekannt.

Hintergrund dieser Baupläne sind die stark steigenden Schülerzahlen. Nicht nur, dass in Greifswald wieder vermehrt Nachwuchs zur Welt kommt. Eine andere Herausforderung ist die vom Land geplante Inklusion, sprich: Eine Schule soll künftig alle Kinder aufnehmen – ob mit oder ohne Förderbedarf. Dazu hat Schwerin im Juli erstmals die Zeitschiene zur Auflösung der Förderschulen bekanntgegeben. Für Greifswald bedeutet dies: „Zum Schuljahr 2024/25 wird die Pestalozzischule geschlossen, sind die Schüler an den anderen Schulen anzugliedern “, sagt Carola Felkl, Abteilungsleiterin für Schulverwaltung. Damit steigt der Zeitdruck für die Hansestadt, Lösungen zu schaffen. Die Verwaltung hofft für ihr Projekt auf Fördermittel in Höhe von 23 Millionen Euro, sodass ein städtischer Anteil von 24 Millionen Euro bliebe. Gespräche mit Landesministerien, versichert Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne), seien erfolgversprechend verlaufen.

Kritik an Kosten und Zeitplan

Dennoch gibt es in den Gremien der Bürgerschaft Gegenwind. Im Finanzausschuss ging es dabei in erster Linie um die immensen Kosten, aber auch um das „übereilte Verfahren“, wie Christdemokrat Sascha Ott moniert. Die CDU stellt sich geschlossen gegen die Verwaltungspläne. „Aber nicht, weil wir gegen Inklusion sind oder keine neue Schule bauen wollen“, erklärt Ott, „sondern weil es auf Biegen und Brechen durchgeboxt werden soll – ohne alle Alternativen sachlich abzuwägen“. Es gehe hier schließlich nicht um ein Prestigeobjekt, „sondern um die beste Lösung für unsere Kinder“, argumentiert er.

Der geplante Standort für Greifswalds neues Schulzentrum Quelle: Petra Hase

Sein Parteikollege Rainer Steffens sieht das ähnlich: „Für ein so großes und wichtiges Projekt brauchen wir mehr Zeit“, sagt er und kritisiert, dass die Beschlussvorlage der Verwaltung „keine direkte Vergleichbarkeit der Varianten ermöglicht“. SPD-Fraktionschef Andreas Kerath hingegen bezeichnet die von der Verwaltung favorisierte Variante 5 als „pädagogisch sinnvoll und alternativlos“. Damit liegt er auf einer Wellenlänge mit den Linken und den Grünen. Die Varianten, nach denen die Friedrichschule einen Anbau erhielt und somit siebenzügig wäre, „sind doch der absolute Wahnsinn“, sagt er. Seine Parteikollegin Brigitte Witt, die zugleich Vorsitzende des Kreisbildungsausschusses ist, warnt außerdem davor, die Berufsschule in der Beimlerstraße in die Überlegungen einzubeziehen: „Die Schule ist die nächsten Jahre voll ausgelastet, der Landkreis wird sie erstmal nicht veräußern“, sagt sie.

Baugrund am Standort schlecht

Gerd-Martin Rappen und Franz Küntzel (beide CDU) erinnerten im Bildungsausschuss an den schwierigen Baugrund, der das Projekt an diesem Standort verteuern werde. „Wollen wir statt in Bildung in Baugrund investieren?“, fragte Ulf Burmeister (Bürgerliste). Im Bauausschuss gab Bauamtsleiter Thilo Kaiser auf ähnliche Fragen Christian Radickes (FDP/Bürgerliste) nach einem Alternativstandort eine klare Antwort: „Es gibt überwiegend schlechten und sehr schlechten Baugrund in der Hansestadt. Damit müssen wir leben, sonst müssten wir ganz aufhören mit dem Bauen hier“, so Kaiser. „Der Standort ist aus strategischen Gründen ausgesucht worden, eine Bebauung mit dem Schulzentum ist möglich.“ Da zu den Kosten des Bauens im Moor keine Zahlen vorliegen, regte Erik von Malottki (SPD) die Erarbeitung einer Kostenschätzung durch die Verwaltung an. Er fragt sich auch, ob sich die Stadt noch das neue Life Science und Plasmatechnikum leisten kann (die aktuelle Kostenschätzung liegt bei 38 Millionen Euro). Peter Multhauf (Linke) würde dieses Gründerzentrum, in dem sich innovative Firmen ansiedeln wollen sofort streichen oder wenigstens verschieben (die OZ berichtete), auch die Umgestaltung des Hanserings könne gestrichen werden.

Naturschutz muss berücksichtigt werden

Die Kosten des Schulzentrums sind indes nicht das einzige Problem. Die Wiesen auf denen gebaut werden soll, seien die letzte innenstadtnahe Grünfläche, stellte Ulf Burmeister fest. Auch Ingo Ziola (CDU) befürchtet Konflikte mit dem Naturschutz. „Hier leben Biber“, informierte er, der Ellernholzteich sei zudem ein Biotop. Biber sind durch europäisches Recht geschützt. Ziola befürchtet, dass die Klage eines Naturschutzverbandes zu jahrelangem Stillstand führt.

Der geplante Standort für Greifswalds neues Schulzentrum. Quelle: Petra Hase

Standort am Ellernholzteich umstritten

Markus Kolbe, der für die Bürgerliste/FDP im Finanzausschuss sitzt, wirbt für eine genaue Analyse der Varianten: „Jede der Varianten würde das Problem der steigenden Schülerzahlen lösen. Nur weil die Variante 5 schöner, chicer und für die Verwaltung leichter zu planen und zu steuern ist, rechtfertigt das noch lange keine Mehrausgaben von 13 Millionen Euro“, begründet er. Ulf Burmeister argumentiert ebenfalls gegen den Standort Ellerholzteich. Nach seinen Erfahrungen mit dem Übergang zum Gymnasium müsste das Zentrum näher an den Großwohngebieten liegen. „Der Ellernholzteich liegt aber am Rande“, so Burmeister. „Ich habe immer bedauert, dass die kleine Grundschule in der Stadtrandsiedlung geschlossen wurde“, sagt die frühere Leiterin der Arndtschule Angela Leddin (FDP). „Es gibt hier viele junge Familien. Der Ellernholzteich ist genau die richtige Stelle.“

Lob für inklusiven und schulpädagogischen Ansatz

Ein inklusives Schulzentrum mit Grund- und Realschule ist besser als die bisherige Variante einer Grundschule mit Orientierungsstufe“, lobte Ulf Burmeister, im Hauptberuf Leiter des Humboldtgymnasiums, der das Projekt an sich toll findet. „Auch die Unterrichtsversorgung ist leichter, bei nur einer fünften Klasse müssten Lehrer auch noch an anderen Schulen unterrichten.“ Bei so einem Zentrum sei es viel leichter Ausfälle zu vermeiden und nur ein Schulleiter würde benötigt. Lehrer im Ruhestand Peter Multhauf ist ein großer Fan des Lernens an einer Schule von der ersten bis zur zehnten Klasse. Das sei auch pädagogisch sinnvoll. Multhauf erinnerte daran, dass auch fast alle privaten Schulen einen Unterricht ohne Ortswechsel anbieten. Ulrich Bittner (Grüne) fand positive Worte. „Ich sehe gar nicht so viele Probleme. So ein Campus ist eine ungeheuer attraktive Geschichte für die Hansestadt. Wir sollten das angehen.“

Die Greifswalder Bürgerschaft soll am 17.Dezember auf ihrer nächsten Sitzung über die Realisierung der Pläne entscheiden.

Petra Hase, Anne Ziebarth, Eckhard Oberdörfer