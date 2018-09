Greifswald

Komplett niedergebrannt ist am Sonntagvormittag eine Gartenlaube in der Greifswalder Makarenkostraße. Ausgebrochen war das Feuer gegen 10 Uhr. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 1000 Euro. Die Berufsfeuerwehr Greifswald hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei geht derzeit von einer fahrlässigen Brandstiftung aus, da die Feuerschale, die am Abend zuvor benutzt wurde, nicht ordnungsgemäß gelöscht und gesichert wurde.

Degrassi Katharina