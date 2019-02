Schwedt/Wolgast

Wilde Tiere in fernen, fremden Ländern beflügeln seit jeher die menschliche Fantasie. Illustratoren griffen schon früh die Faszination für das Exotische auf und setzten Fauna und Flora eindrucksvoll in Szene. Den Holzstichen, Lithografien, Radierungen, Aquarellen, Chromolithographien und Gemälden, die insbesondere im 19. Jahrhundert – als verstärkt Reisen und Expeditionen in entlegene Regionen der Erde unternommen wurden – unter ihren Händen entstanden, wohnt bis heute eine besondere Magie inne.

Dr. Hans-Jörg Wilke gehört zu denen, die eine Leidenschaft für die historischen Tierdarstellungen entwickelt haben. „Die Illustrationen zeichnen sich sowohl durch einen künstlerischen als auch durch einen hohen populärwissenschaftlichen und dokumentarischen Wert aus“, meint der gebürtige Wolgaster, der heute in Ueckermünde wohnt. Als der 59-Jährige vor zehn Jahren intensiver in das Thema einstieg, bemerkte er, dass in Deutschland eine umfassende Dokumentation dieses Genres fehlte – und machte sich nun selbst ans Werk.

Dem Kunstzweig ein Denkmal gesetzt

Im Ergebnis entstand ein 496 Seiten starkes Buch mit dem Titel „Die Geschichte der Tierillustration in Deutschland 1850-1950“, mit dem er den gut 100 einstigen Protagonisten dieses Kunstzweigs ein eindrucksvolles Denkmal setzte. „Es ist höchst erstaunlich, wie genau die Illustratoren damals gearbeitet haben, wie sie sich auf neue Techniken einstellten und den Bedarf des seinerzeit so üppigen Zeitschriftenmarktes deckten“, so Wilke.

Autor Hans-Jörg Wilke in seiner beeindruckenden Privatbibliothek. Quelle: privat

Der Autor recherchierte in Archiven, knüpfte persönliche Kontakte zu anderen Fachleuten und legte eine imposante Privatbibliothek an. Etwa 1000 historische Schul- und Lehrbücher mit zoologischen Abbildungen und über 2000 illustrierte Tierbücher und Zeitschriften füllen heute die Regale seines Arbeitszimmers. „Dieser Fundus war meine ergiebigste Quelle“, berichtet Hans-Jörg Wilke, der sich zudem auf seine 2016 an der Universität Jena erfolgreich verteidigte Doktorarbeit mit dem Titel „Die Tierillustration in der populärwissenschaftlichen Literatur des deutschen Sprachraums 1850-1950“ stützte.

Ausstellung im Wildnislabor in Criewen

Der Verlag Basilisken-Presse erkannte den Wert und das Potenzial seiner Arbeit. Koryphäen, wie die bekannten Biologiehistoriker Armin Geus und Prof. Ekkehard Höxtermann, zeigten sich von Beginn an vom Projekt beeindruckt. Kürzlich stellte Wilke das Buch (ISBN: 978-3-941365-58-2) öffentlich vor. Zudem wurde Ende Januar im Wildnislabor des Nationalparks Unteres Odertal im Schwedter Ortsteil Criewen eine Ausstellung rund um das Werk und dessen interessantes Thema eröffnet. Die Schau ist noch bis April täglich zugänglich.

Ein Kampf zwischen Elefant und Tiger: Der Einband des gerade erschienenen Buches „Die Geschichte der Tierillustration“. Quelle: privat

Wer mit dem Fachmann Hans-Jörg Wilke, der im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung in besagtem Nationalpark arbeitet, ins Gespräch kommt, spürt große Begeisterung für sein Metier. Das Interesse für Biologie wurde ihm in die Wiege gelegt. Der erst kürzlich verstorbene Vater, Erdmann Wilke, war in Wolgast ein bekannter Biologielehrer. Und meine Mutter Johanna hat immer großen Wert darauf gelegt, dass wir uns möglichst mit Tier-Spielzeug beschäftigten“, erzählt Wilke, der bis heute hin und wieder gern seine Heimatstadt am Peenestrom besucht.

Tom Schröter