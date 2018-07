Greifswald

Die umstrittene Bäderregelung in Mecklenburg-Vorpommern kommt am Mittwoch (14.00 Uhr) auf den juristischen Prüfstand. Das Oberverwaltungsgericht Greifswald verhandelt über eine Klage der Gewerkschaft Verdi gegen die seit Januar 2016 geltende Bäderverkaufsordnung. Die Gewerkschaft will die Regelung kippen, die ihr mit saisonalen Sonntagsöffnungen in 77 Orten des Landes zu weit geht. Der Gewerkschaft Verdi geht es dabei um den Schutz der arbeitsfreien Sonntage, ein Verfassungsgut. Ob das Gericht am Mittwoch eine Entscheidung fällt, ist offen. Möglicherweise fordert das Gericht weitere Stellungnahmen an oder verkündet die Entscheidung erst zu einem späteren Zeitpunkt.

dpa/mv