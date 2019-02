Greifswald

Der Uni-Stress hat sich gelohnt: Charlotte Ahlborn hat ihr Jura-Studium bestanden. Nach neun Semestern, etlichen Stunden in der Uni-Bibliothek und wenig Freizeit weiß sie genau, in welche Richtung sie gehen will: „Ich möchte Richterin werden. Dafür brauche ich dann noch mal ein zweites Staatsexamen.“ Nach fast fünf Jahren in der Hansestadt kennt sich die gebürtige Friesin gut in Greifswald aus und hat so manchen Verbesserungsvorschlag. Der Museumshafen ist bei gutem Wetter immer ein Treffpunkt für sie und ihre Freunde. „Er ist sehr schön gemacht. Auf der Wiese könnte ich mir einige Sitzgelegenheiten gut vorstellen. Schön fände ich auch ein Freilichtkino.“ Die günstigen Mieten und das Kleinstadtflair lockten Charlotte nach Greifswald. Nur eines bedauere sie nach dieser Zeit: „In die Bildung könnte mehr Geld investiert werden. Im Jura-Studium fehlte es uns teils an neuen Büchern oder an bestimmten Zugängen. Das sollte sich unbedingt ändern.“

Christin Lachmann