Greifswald

Hinter statt auf der Bühne: Der 47-jährige Oliver Lisewski studierte Theaterwissenschaften in seiner Heimatstadt Berlin und ist heute Schauspiel-Dramaturg am Theater Vorpommern. Während seine Mutter als Bühnenbildnerin arbeitete, stand sein Vater als Schauspieler auf den Brettern, die die Welt bedeuten. „Ich habe schon in der Jugend im Theater Karten abgerissen oder an der Garderobe gearbeitet. Ich hatte schon immer eine Beziehung dazu.“ Eine Bindung und schöne Erinnerungen hat der Dramaturg auch zur Ostsee: „Es heißt ja, dass die Ostsee die Badewanne Berlins ist“, scherzt der Vater. Den Kleinstadtflair mag er besonders an der Hansestadt am Ryck. Unterschiede zu Berlinern und Greifswaldern sieht er kaum welche. „Berliner haben den etwas größeren Mund, Greifswalder einen schönen trockenen Humor.“ Zur Zeit arbeitet Lisewski als Dramaturg am Stück „Weißer Raum“ von Lars Werner. „Es ist ein zeitgemäßes gesellschaftskritisches Stück.“FOTO: CHRISTIN LACHMANN

Christin Lachmann