Greifswald

Seit 2015 studiert Sophie Petersen Zahnmedizin an der Greifswalder Uni. In ihrer Familie ist sie damit nicht die einzige: „Meine Eltern sind auch Zahnärzte. Später möchte ich in ihrer Praxis arbeiten.“ In der Zahnklinik übt die Studentin schon länger an Patienten. „Ich mag das sehr gern, weil es Theorie und Praxis verbindet.“ Für so manchen Angstpatienten nimmt sich Sophie besonders viel Zeit. „Das wird später bestimmt anders sein.“ Die 26-Jährige kommt aus dem niedersächsischen Lohne. Dort machte sie nach ihrem Abitur eine Ausbildung zur Zahntechnikerin. Die Studentin spricht fließend dänisch: „Meine Mutter ist Dänin, mein Vater halb Deutscher, halb Däne.“ Verlernen wird sie die Sprache wohl kaum. „Zuhause sprechen wir nur dänisch.“ Neben dem Studium arbeitet Sophie im Fitnessstudio. Dort gibt sie verschiedene Kurse. Unter anderem Bodypump. Für sie der perfekte Ausgleich zum Studium.FOTO: CHRISTIN LACHMANN

Christin Lachmann