Greifswald

Als Kundenbetreuer in der Telekommunikationsbranche hat Maik Lambrecht schon so manche Anfragen bekommen, bei denen er heute noch lächeln muss. „Ich wurde beispielsweise schon mal gefragt, wie ein PC angeht“, sagt der 28-jährige Greifswalder. Eigentlich kommt der Berater aus einer ganz anderen Richtung. „Gelernt habe ich Masseur und medizinischer Bademeister“, so Lambrecht, der auf einem Dorf aufgewachsen ist. Irgendwann, sagt er, möchte er wieder zurück zu seinen Wurzeln. „In der Stadt zu wohnen, hat seine Vorteile. Schnell mal einen Kaffee mit Freunden trinken oder shoppen gehen, geht in der Stadt besser.“ Allerdings habe das Wohnen auf dem Dorf ebenfalls angenehme Seiten, findet der Vater eines Sohnes: „Da hat man wenigstens dann seine Ruhe“, scherzt er. Im Sommer verbringt Lambrecht seine Zeit gern am Greifswalder Strand oder am Museumshafen.

FOTO: CHRISTIN LACHMANN

Christin Lachmann