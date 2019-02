Greifswald

Usedom, Rostock und nun auch Greifswald: Für einen Kurzurlaub verschlägt es Bernhard Willaredt so manches Mal nach Mecklenburg-Vorpommern. In Greifswald verbrachte der 53-Jährige drei Tage, bummelte durch die Innenstadt, schaute sich die Wiecker Klappbrücke an und stattete dem Caspar-David-Friedrich-Zentrum einen Besuch ab. Der Mathematik- und Informatiklehrer aus Berlin gönnt sich des Öfteren eine Auszeit von der Großstadt. Dabei bevorzugt er kleinere Städte wie Greifswald: „Die Luft ist oft frischer. Nur an den Ostsee-Wind kann ich mich nicht gewöhnen.“ Den Kleinstadtflair mag er besonders an Greifswald. „Hier ist alles viel übersichtlicher als in Berlin.“ Einen Unterschied zwischen Leuten aus MV und Berlinern konnte er bisher noch nicht erkennen. „Berliner sind ja dafür bekannt, einen ’frechen’ Mund zu haben. Das ist hier nicht so.“ Wo es Willaredt das nächste Mal hin verschlägt, steht noch nicht fest.

FOTO: CHRISTIN LACHMANN

Christin Lachmann