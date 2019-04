Greifswald

Christian Herzog, Dreitagebart, Brille und ein sympathisches Lachen im Gesicht, macht derzeit mit Frau und Kind Urlaub in Greifswald. „Der war nötig, um die Batterien aufzuladen“, sagt der 34-jährige Vater einer fünf Monate alten Tochter. Die Kleine heißt Laura. „Meine Arbeitszeit habe ich reduziert, aber dank der Elternzeit ist es kein Problem, wieder zurückzukehren.“ Herzog promovierte an der Technischen Universität in Hamburg und arbeitet heute an der Universität Lübeck im Bereich medizinische Elektrotechnik. In Hamburg lernte er seine Frau kennen, mit der er seit anderthalb Jahren verheiratet ist. Neben der Arbeit absolviert er ein Fernstudium. „Es geht darum, wie der Einsatz künstlicher Intelligenz sozial verträglich gestaltet wird“, sagt er. In den USA hat ein Algorithmus über Haftentlassungen entschieden und Menschen mit dunkler Hautfarbe benachteiligt. Solche Diskriminierungen zu verhindern vermittelt Herzogs Fernstudium.

Christopher Gottschalk