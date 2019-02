Greifswald

Kathrin Grewe ist Erzieherin bei den „Kleinen Entdeckern“ in einer Krippengruppe. Sie wohnt seit drei Jahren in Greifswald und kommt ursprünglich aus Rostock, hat aber lange Zeit in Zarrendorf gelebt. Sie mag ihren Job, weil die Kinder ihr viel zurückgeben. „Kinder zeigen, wenn sie einen mögen oder wenn ihnen was nicht passt. Es erfüllt mich, wenn sie freudestrahlend ankommen und sich schon auf die Erzieher freuen“, sagt die 24-Jährige. In der Region werde sie definitiv bleiben. Mit ihrem Freund, den sie seit drei Jahren kennt, schmiedet sie bereits Pläne für den Hausbau. New York oder Paris sind nichts für sie? „Nein, bitte nicht. Ich hasse Großstädte“, sagt sie klipp und klar. Auch wenn sie die Region mag, könnten sich Sport- und Kulturangebote für junge Menschen verbessern. „Da gibt es zu wenig und es sollte mehr Werbung für die Freizeitangebote gemacht werden.“

Christopher Gottschalk